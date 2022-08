Monaco 2022, Europei di atletica: la guida con programma, orari, tv

Torna la grande atletica con la 25esima edizione dei campionati europei. Da lunedì 15 agosto a domenica 21 agosto i riflettori si accenderanno su Monaco di Baviera e sull'Olympiastadion che ospiterà la 25esima edizione della rassegna continentale.

I campionati europei di atletica leggera rientrano all'interno degli European Championship la competizione multisportiva che coinvolge altre otto discipline: beach volley, canoa sprint, ciclismo, ginnastica, canottaggio, arrampicata sportiva, ping pong e triathlon.

La Germania ospiterà gli Europei di atletica per la quarta volta, Monaco di Baviera sarà città ospitante per la seconda volta dopo l’edizione del 2002.

Monaco 2022, Europei di atletica: le ambizioni dell'Italia

Saranno 98 gli atleti che rappresenteranno l'Italia ai Campionati Europei di Monaco 2022. I convocati erano 101, ma ci sono state tre defezioni nella squadra. Non farà parte del team italiano il finalista olimpico del salto in lungo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) frenato da un fastidio muscolare avvertito sabato scorso durante il primo salto della gara di Chorzow, in Polonia.

Le altre due rinunce sono al femminile: non partiranno l’argento europeo U23 dei 10.000 metri Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino) e la marciatrice Nicole Colombi (Carabinieri) che era stata convocata per la 35 km. Questa partecipazione azzurra sarà, in ogni caso, la più ampia della storia con 53 uomini e 45 donne.

Negli ultimi giorni hanno sciolto la riserva le due superstar azzurre, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Il velocista e il saltatore in alto, che hanno fatto sognare l’Italia con i loro ori a Tokyo 2020, parteciperanno agli Europei di Monaco 2022.

Marcell Jacobs, che domenica 17 luglio è stato costretto ritirarsi dai mondiali di Eugene per non rischiare un infortunio più serio, si dice carico, fiducioso e pronto a dimenticare la delusione iridata con una grande prestazione. Il grande giorno per il velocista lombardo è martedì 16 agosto: le semifinali dei 100 metri sono in programma alle ore 20.45 e la finale alle 22.15.

‘Gimbo’ Tamberi, che ai mondiali di atletica di Eugene si è fermato a 2.35 metri, dopo aver saltato al secondo tentativo 2.33 metri, vuole fare meglio di quel quarto posto. Gli ultimi test hanno mostrato quanto non sia al meglio fisicamente, ma spera di migliorare la situazione in questa settimana, entrare in finale per poi giocarsi tutto.

Tra i convocati eccellenti ci sono il campione olimpico e mondiale Massimo Stano, in gara nella 20 km di marcia dopo il titolo iridato della 35 km, e di Elena Vallortigara, bronzo mondiale del salto in alto a Eugene e i campioni olimpici della 4x100 Filippo Tortu (200 e staffetta), Fausto Desalu (200 e staffetta) e Lorenzo Patta.

Dopo le rinunce ai Mondiali in Oregon, tornano in squadra i finalisti olimpici Nadia Battocletti (5000) e Filippo Randazzo (lungo), oltre al bronzo europeo in carica dei 10.000 Yeman Crippa, qui impegnato anche sui 5000, e il siepista Osama Zoghlami. Selezionati anche i freschi finalisti mondiali Andrea Dallavalle ed Emmanuel Ihemeje (triplo), Sara Fantini (martello), Valentina Trapletti (marcia 20 km), insieme alle neo-primatiste italiane Ayomide Folorunso (400hs) e le staffettiste Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana (4x100).

Tra le altre pedine azzurre, il pesista Nick Ponzio, le mezzofondiste Gaia Sabbatini ed Elena Bellò, il siepista Ahmed Abdelwahed, l’astista Roberta Bruni, la lunghista Larissa Iapichino, in maratona Iliass Aouani e l’oro di Zurigo 2014 Daniele Meucci. Due i debuttanti in nazionale: prima convocazione per Giacomo Bertoncelli (400hs) e René Cuneaz (maratona).

Monaco 2022, Europei di atletica: il programma

Qui trovate il programma completo dei campionati europei di atletica, giorno per giorno.

Lunedì 15 agosto

10.00: getto del peso maschile, qualificazioni

10.05: decathlon, 100 metri

10.25: salto con l’asta femminile, qualificazioni

10.30: maratona femminile

10.40: 100 metri maschile, batterie

10.50: decathlon: salto in lungo

11.05: 100 metri femminile, batterie

11.20: getto del peso femminile, qualificazioni

11.30: maratona maschile

12.10: salto in lungo maschile, qualificazioni

12.40: decathlon, getto del peso

18.15: lancio del disco femminile, qualificazioni

18.30: decathlon: salto in alto

19.00: 400 metri maschile, batterie

19.35: 400 metri femminile, batterie

20.05: salto triplo maschile, qualificazioni

20.15: 1500 metri maschile, batterie

20.38: getto del peso femminile, finale

20.58: getto del peso maschile, finale

21.15: decathlon, 400 metri

21.48: 10000 metri femminile: finale

Martedì 16 agosto

8.30: 35 km di marcia femminile

8.30: 35 km di marcia maschile

9.05: decathlon, 110 ostacoli

9.35: 110 ostacoli, batterie

9.50: salto in lungo femminile, qualificazioni

9.50: decathlon, lancio del disco

10.15: 1500 metri femminile, batterie

11.30: decathlon, salto con l’asta

11.40: 3000 siepi maschile, batterie

12.15: lancio del martello femminile, qualificazioni

12.25: 400 metri maschile, semifinali

13.00: 400 metri femminile, semifinali

18.35: salto in alto maschile, qualificazioni

18.40: decathlon tiro del giavellotto

20.05: 100 metri maschile, semifinali

20.27: salto in lungo maschile, finale

20.35: 100 metri femminile, semifinali

21.02: lancio del disco femminile, finale

21.08: 5000 metri maschile, finale

21.35: decathlon, 1500 metri

22.15: 100 metri maschile, finale

22.25: 100 metri femminile, finale

Mercoledì 17 agosto

9.35: lancio del martello maschile, qualificazioni

10.30: eptathlon: 100 ostacoli

11.05: 400 ostacoli maschile, batterie

11.35: eptathlon: salto in alto

11.40: 400 ostacoli femminile, batterie

12.20: lancio del disco maschile, qualificazioni

12.35: salto triplo femminile, qualificazioni

19.54: eptathlon: getto del peso

20.00: salto con l’asta femminile, finale

20.15: salto triplo maschile, finale

20.30: 110 ostacoli, semifinali

21.05: lancio del martello femminile, finale

21.10: eptathlon, 200 metri

21.43: 400 metri maschile, finale

22.02: 400 metri femminile, finale

22.22: 110 ostacoli, finale

Giovedì 18 agosto

09.00: lancio del giavellotto femminile, qualificazioni

09.20: 3000 siepi femminile, batterie

09.25: eptathlon: salto in lungo

10.10: 800 metri maschile, batterie

10.45: 800 metri femminile, batterie

10.50: salto con l’asta maschile, qualificazioni

11.25: 400 ostacoli maschile, semifinali

11.36: eptathlon, lancio del giavellotto

11.55: 400 ostacoli femminile, semifinali

12.30: 200 metri maschile, batterie

13.05: 200 metri femminile, batterie

20.05: salto in alto maschile, finale

20.10: lancio del martello maschile, finale

20.13: 200 metri maschile, semifinali

20.37: 200 metri maschile, semifinali

20.58: salto in lungo femminile, finale

21.05 1500 metri (maschile), finale

21.25 5000 metri femminile), finale

21.55 eptathlon: 800 metri

Venerdì 19 agosto

10.00 4x100 maschile, batterie

10.00 lancio del giavellotto maschile, qualificazioni

10.05 Salto in alto femminile, qualificazioni

10.25 4x100 femminile, batterie

10.50 800 metri femminile, semifinali

11.10 4x400 maschile, batterie

11.40 4x400 femminile, batterie

20.20 Lancio del disco maschile, finale

20.27 800 metri maschile, semifinali

20.45 1500 metri femminile, finale

20.55 Salto triplo femminile, finale

21.00 3000 siepi maschile, finale

21.20 200 metri maschile, finale

21.45 400 ostacoli femminile, finale

22.00 400 ostacoli maschile, finale

22.22 200 metri femminile, finale

Sabato 20 agosto

08.30 20 km di marcia maschile

10.15 20 km di marcia femminile

20.05 Salto con l’asta maschile, finale

20.15 800 metri femminile, finale

20.25 Lancio del giavellotto femminile, finale

20.43 100 ostacoli femminile, batterie

21.15 4x400 maschile, finale

21.45 4x400 femminile, finale

22.13 3000 siepi femminile, finale

Domenica 21 agosto

19.05 salto in alto femminile, finale

19.10 100 ostacoli, semifinali

19.40 800 metri maschile, finale

19.50 lancio del giavellotto maschile, finale

20.00 10000 metri maschile, finale

20.45 100 ostacoli, finale

21.12 4×100 maschile, finale

21.22 4×100 femminile: finale

Monaco 2022, Europei di atletica: dove vederli in tv e in streaming

La Rai trasmetterà i campionati Europei di atletica leggera su Rai 2, su Rai Sport e in diretta streaming su Raiplay.