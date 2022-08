Atletica: 4x100 eliminata agli Europei di Monaco per il ricorso della Turchia, niente finale per Jacobs e per gli eroi di Tokyo

Doccia gelata per l'Italia della 4x100 agli Europei di Monaco 2022. A un anno dal trionfo alle olimpiadi di Tokyo con Patta, Jacobs, Desalu e Tortu, i nostri vengono eliminati in semifinale. Decisiva la protesta della Turchia, con annesse polemiche. L'Italia, che oggi schierava Lorenzo Patta, l'unico olimpionico, Wanderson Polanco, Matteo Melluzzo e Chituru Ali, aveva chiuso al quinto posto, ma era stata in un primo momento ripescata con il crono di 39″02, settimo crono complessivo.

Atletica, Europei Monaco: Italia eliminata 4x100 per il ricorso della Turchia

I turchi hanno protestato per aver ricevuto un danneggiamento nel corso di un cambio, gli è stato concesso di correre da soli e hanno fatto segnare il tempo di 38.98, quattro centesimi in meno dell’Italia.

Alla semifinale non aveva partecipato il campione olimpico e campione europeo Marcell Jacobs, che dopo il riscaldamento aveva optato per il forfait venendo sostituito da Polanco. Non si conoscono al momento i dettagli sul problema fisico che ha costretto il velocista lombardo a rinunciare alla prova. Era stato tenuto a riposo anche Filippo Tortu, in vista della finale di stasera dei 200 metri.