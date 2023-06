Atletica, Europei a squadre: gli azzurri in gara e gli orari della diretta tv

Tre giorni da non perdere per gli appassionati d'atletica. Da venerdì 23 a domenica 25 giugno a Chorzow, in Polonia, si disputano i Campionati Europei a squadre, che fanno parte degli European Games.

Tra gli atleti del team azzurro, ci sono il campione europeo indoor dei 60 metri Samuele Ceccarelli che correrà i 100 (ed è anche nel gruppo della staffetta 4x100), l’oro europeo indoor del peso Zane Weir, i campioni olimpici della staffetta Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta, l’oro europeo dei 10.000 Yeman Crippa (nei 5000), il bronzo continentale dei 3000 siepi Osama Zoghlami, il finalista olimpico dei 400hs Alessandro Sibilio, il primatista italiano U20 del lungo Mattia Furlani. Tra le donne, presenti l’argento europeo indoor del lungo Larissa Iapichino, il bronzo europeo di Monaco di Baviera Sara Fantini (martello), le primatiste italiane Daisy Osakue (disco), Roberta Bruni (asta) e Ayomide Folorunso (400hs e staffetta mista), la finalista olimpica dei 5000 Nadia Battocletti, le staffettiste bronzo europeo della 4x100 Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, le frazioniste della 4x400 argento europeo indoor Alice Mangione, Eleonora Marchiando e Anna Polinari.

Nei giorni scorsi, martedì 20 giugno, Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro a Tokyo 2020 nel salto in alto, ha sciolto le riserve, annunciando la sua partecipazione. “Una grande emozione rientrare subito in maglia azzurra, mi dà la carica giusta per iniziare come si deve - l’annuncio dato stamattina dal campione olimpico del salto in alto - Debuttare in una gara di questo tipo è una scommessa, per il particolare regolamento dell’evento che prevede l’eliminazione al quarto errore complessivo. Quando ho ricevuto la chiamata nei giorni scorsi, mi sono preso un po’ di tempo per decidere ed ero stato iscritto come riserva. Ma l’allenamento di tecnica svolto ieri è andato discretamente bene e quindi ho detto alla Federazione che ero disponibile”.

Mancherà, invece, l'altro grande protagonista della spedizione olimpica a Tokyo 2020, Marcell Jacobs, vincitore della medaglia d'oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100, che è ancora alle prese con problemi al nervo sciatico della gamba destra.

L'Italia è tra le 16 nazioni che partecipano alla First Division, la serie principale che mette in palio il trofeo, eredità della gloriosa Coppa Europa. Il sogno è quello di fare meglio di due anni fa, quando, nello stesso stadio, gli azzurri ottennero il miglior piazzamento di sempre, chiudendo al secondo posto, staccati di soli 2,5 punti dalla Polonia.

La formula prevede la presenza di un atleta per ogni specialità (e una squadra nazionale per ogni gara di staffetta) e punteggi da 16 a 1 sulla base dei piazzamenti. Inoltre, il meccanismo per il lungo, il triplo e per i lanci prevede tre turni per tutti, altri due turni per i migliori otto e un ultimo turno per i migliori quattro, mentre nell’asta e nell’alto si possono sommare al massimo quattro errori per atleta. Rispetto alle edizioni precedenti, non sono previsti i 3000 e le 4x400 maschili e femminili, sostituite dalla 4x400 mista. Ci sarà un'ampia copertura televisiva sui canali Rai, tra Rai2 e RaiSport.

Orari e dirette tv

venerdì 23 giugno

16.15-16.45 RaiSport

16.45-20.30 Rai 2

sabato 24 giugno

15.10-15.35 RaiSport

15.35-19.00 Rai 2

domenica 25 giugno

16.00-17.45 Rai 2

17.45-19.00 RaiSport

Gli azzurri in gara

Venerdì 23 giugno

16.15 Peso F Monia Cantarella

16.20 Martello F Sara Fantini

17.05 400 F Alice Mangione

17.22 Triplo M Tobia Bocchi

17.35 400 M Lorenzo Benati

17.55 5000 F Nadia Battocletti

18.15 Disco F Daisy Osakue

18.20 Asta M Claudio Stecchi

18.28 800 M Catalin Tecuceanu

18.55 3000 siepi M Osama Zoghlami

19.30 100 F Zaynab Dosso

19.50 100 M Samuele Ceccarelli

Sabato 24 giugno

15.10 Martello M Giorgio Olivieri

15.20 Lungo M Mattia Furlani

15.55 Asta F Roberta Bruni

16.05 110 ostacoli M Hassane Fofana

16.25 100 ostacoli F Elisa Di Lazzaro

16.50 800 F Eloisa Coiro

17.10 1500 M Pietro Arese

17.15 Disco M Alessio Mannucci

17.26 Triplo F Ottavia Cestonaro

17.40 400 ostacoli F Ayomide Folorunso

18.05 400 ostacoli M Alessandro Sibilio

18.30 4x100 F Italia

18.50 4x100 M Italia

Domenica 25 giugno