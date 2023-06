Atletica, Golden Gala Firenze 2023: dove vederlo in tv e in streaming

Larissa Iapichino, Samuele Ceccarelli, Filippo Tortu e il nuovo azzurro, il triplista Andy Diaz. Sono loro i nostri portacolori più attesi al Golden Gala Pietro Mennea, che si svolgerà domani, venerdì 2 giugno, allo stadio Ridolfi di Firenze.

Nel principale meeting italiano ci sarà un programma di 15 gare, 7 maschili (100, 200, 5000, 110hs, alto, triplo, peso) e 8 femminili (100, 400, 1500, 3000 siepi, 400hs, asta, lungo, disco).

Quella fiorentina sarà la terza data della Diamond League, sarà una tappa molto importante nell'avvicinamento ai Mondiali di atletica di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto.

Non ci sarà, purtroppo, Marcell Jacobs, ancora alle prese con i problemi fisici. La speranza è che il campione olimpionico, che molto difficilmente gareggerà venerdì 9 giugno a Parigi, torni al più presto in pista per prepararsi al meglio all’appuntamento iridato ungherese.

Golden Gala 2023 Firenze: il programma

Venerdì 2 giugno

18.30 Lancio del disco (femminile)

18.45 Salto triplo (maschile)

19.15 Getto del peso (maschile)

19.43 Salto con l’asta (femminile)

20.04 400 metri ostacoli (femminile)

20.15 200 metri (maschile)

20.20 Salto in alto (maschile)

20.25 3000 siepi (femminile)

20.42 Salto in lungo (femminile)

20.44 100 metri (femminile)

20.56 110 metri ostacoli

21.06 5000 metri (maschile)

21.28 400 metri (femminile)

21.39 100 metri (maschile)

21.49 1500 metri (femminile)

Golden Gala 2023 Firenze: come vederlo in diretta tv e in streaming

Il Golden Gala 2023 sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai3, dalle ore 20 e in streaming gratuito su RaiPlay.