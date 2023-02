Atletica, quando gareggia Marcell Jacobs a Lievin: orario e dove vederlo in diretta tv

Appuntamento da non perdere per gli amanti dell'atletica e per i tifosi di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri torna in pista mercoledì 15 febbraio a Lievin, in Francia per una nuova gara sui 60 metri.

Jacobs 10 giorni fa ha vinto al suo esordio stagionale a Lodz in Polonia con il tempo di 6.57. Il velocista di punta del panorama azzurro sarà poi in gara ai Campionati Italiani Assoluti, domenica 19 febbraio ad Ancona, l’ultima sfida prima degli Europei indoor, che si svolgono a Istanbul dal 2 al 5 marzo. Jacobs è chiamato a difendere il titolo di campione europeo indoor dei 60 metri.

Atletica Meeting Lievin, quando corre Jacobs

A Lievin mercoledì 15 debbraio le batterie dei 60 metri indoor sono in programma alle ore 19.50, mentre la finale è alle 21.35. Solo la finale sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e NOW.