Mondiali atletica 2022: calendario, programma, orari, tv

Tutto è pronto a Eugene, negli Stati Uniti, dove dal 15 al 24 luglio si disputeranno i mondiali di atletica leggera. L'Italia, dopo le grandi prove alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vuole confermarsi ai vertici e lottare per le medaglie. In questa rassegna saranno messi in palio 49 titoli. Saranno 24 quelli maschili, 24 quelli femminili e 1 quello misto (4x400 mista). Farà il suo debutto la 35km di marcia al posto della 50 km.

Grande attesa in casa azzurra per i due uomini di punta, Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri e Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto. I due purtroppo non sono al meglio dal punto di vista fisico, ma la speranza è che possano comunque disputare una grande gara.

Massimo Stano, il campione olimpico della 20 km di marcia, cercherà un altro successo. Occhi puntati anche sulla staffetta 4x100 maschile che a Tokyo brillò d'oro anche grazie a un super Jacobs. Non ci sarà l'altra grande protagonista delle olimpiadi nipponiche. Antonella Palmisano, campionessa olimpica della 20 km di marcia, causa infortunio è stata costretta a dare forfait.

Atletica Mondiali 2022: il programma e gli orari

Venerdì 15 luglio:

18.05 Lancio del martello (maschile) – Qualificazioni

19.10 Salto in alto (maschile) – Qualificazioni

20.45 4×400 metri (mista) – Batterie

21.05 Lancio del martello (femminile) – Qualificazioni

21.30 100 metri (maschile) – Turno preliminare

22.10 20 km di marcia (femminile) – Finale

Sabato 16 luglio:

00.10 20 km di marcia (maschile) – Finale

02.05 Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

02.15 3000 metri siepi (maschile) – Batterie

02.20 Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni

03.00 Salto in lungo (maschile) – Qualificazioni

03.10 1500 metri (femminile) – Batterie

03.50 100 metri (maschile) – Batterie

03.55 Getto del peso (maschile) – Qualificazioni

04.50 4×400 (mista) – Finale

19.30 Salto triplo (femminile) – Qualificazioni

19.35 3000 siepi (femminile) – Batterie

20.10 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni

20.25 110 ostacoli – Batterie

21.00 Lancio del martello (maschile) – Finale

21.20 10000 metri (femminile) – Finale

22.20 400 ostacoli (maschile) – Batterie

Domenica 17 luglio

02.10 100 metri (femminile) – Batterie

03.00 100 metri (maschile) – Semifinali

03.20 Salto in lungo (maschile) – Finale

03.25 Getto del peso (femminile) – Finale

03.30 1500 metri (maschile) – Batterie

04.05 1500 metri (femminile) – Semifinali

04.50 100 metri (maschile) – Finale

15.15 Maratona (maschile)

19.35 Eptathlon, 100 ostacoli

20.05 400 metri (maschile) – Batterie

20.35 Eptathlon, salto in alto

20.35 Lancio del martello (femminile) – Finale

21.00 400 metri (femminile) – Batterie

22.00 10000 metri (maschile) – Finale

22.45 Eptathlon, getto del peso

Lunedì 18 luglio

02.05 110 ostacoli – Semifinali

02.05 Lancio del disco (maschile) – Qualificazioni

02.25 Salto con l’asta (femminile) – Finale

02.33 100 metri (femminile) – Semifinali

03.03 400 ostacoli (maschile) – Semifinali

03.27 Getto del peso (maschile) – Finale

03.38 Eptathlon, 200 metri

04.00 1500 metri (maschile) – Semifinali

04.30 110 ostacoli – Finale

04.50 100 metri (femminile) – Finale

15.15 Maratona (femminile)

18.35 Eptathlon, salto in lungo

19.55 Eptathlon, tiro del giavellotto

Martedì 19 luglio

02.05 200 metri (maschile) – Batterie

02.10 Lancio del disco (femminile) – Qualificazioni

02.45 Salto in alto (maschile) – Finale

03.00 200 metri (femminile) – Batterie

03.20 Salto triplo (femminile) – Finale

03.55 Eptathlon, 800 metri

04.20 3000 siepi (maschile) – Finale

04.50 1500 metri (femminile) – Finale

Mercoledì 20 luglio

02.15 400 ostacoli (femminile) – Batterie

02.40 Salto in alto (femminile) – Finale

03.05 200 metri (femminile) – Semifinali

03.33 Lancio del disco (maschile) – Finale

03.50 200 metri (maschile) – Semifinali

04.30 1500 metri (maschile) – Finale

04.50 400 ostacoli (maschile) – Finale

Giovedì 21 luglio

00.20 Tiro del giavellotto (femminile) – Qualificazioni

01.25 5000 metri (femminile) – Batterie

02.20 800 metri (maschile) – Batterie

03.15 400 ostacoli (femminile) – Semifinali

03.30 Lancio del disco (femminile) – Finale

03.45 400 metri (femminile) – Semifinali

04.15 400 metri (maschile) – Semifinali

04.45 3000 siepi (femminile) – Finale

Venerdì 22 luglio

02.05 Tiro del giavellotto (maschile) – Qualificazioni

02.10 800 metri (femminile) – Batterie

03.10 500 metri (maschile) – Batterie

03.20 Salto triplo (maschile) – Qualificazioni

04.00 800 metri (maschile) – Semifinali

04.35 200 metri (femminile) – Finale

04.50 200 metri (maschile) – Finale

15.15 35 km di marcia (femminile)

Sabato 23 luglio

02.05 Salto con l’asta (maschile) – Qualificazioni

02.40 4×100 (femminile) – Batterie

03.05 4×100 (maschile) – Batterie

03.20 Tiro del giavellotto (femminile) – Finale

03.35 800 metri (femminile) – Semifinali

04.15 400 metri (femminile) – Finale

04.35 400 metri (maschile) – Finale

04.50 400 ostacoli (femminile) – Finale

18.50 Decathlon, 100 metri

19.40 Decathlon, salto in lungo

20.20 100 ostacoli – Batterie

21.00 Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni

21.10 Decathlon, getto del peso

Domenica 24 luglio

00.10 Decathlon, salto in alto

02.10 4×400 (femminile) – Batterie

02.40 4×400 (maschile) – Batterie

03.00 Salto triplo (maschile) – Finale

03.10 800 metri (maschile) – Finale

03.25 5000 metri (femminile) – Finale

03.35 Tiro del giavellotto (maschile) – Finale

03.55 Decathlon, 400 metri

04.30 4×100 (femminile) – Finale

04.50 4×100 (maschile) – Finale

15.15 35 km di marcia (maschile)

18.35 Decathlon, 110 ostacoli

19.30 Decathlon, lancio del disco

21.15 Decathlon, salto con l’asta

lunedì 25 luglio:

02.05 100 ostacoli – Semifinali

02.05 Decathlon, tiro del giavellotto

02.25 Salto con l’asta (maschile) – Finale

02.50 Salto in lungo (femminile) – Finale

03.05 5000 metri (maschile) – Finale

03.35 800 metri (femminile) – Finale

04.00 100 ostacoli – Finale

04.20 Decathlon, 1500 metri

04.35 4×400 (maschile) – Finale

04.50 4×400 (femminile) – Finale

Mondiali atletica 2022: dove seguirli in tv e in diretta

I mondiali di atletica leggera saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai e su Sky. Saranno inoltre in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv.