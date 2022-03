Atletica Mondiali Indoor 2022: il sabato di Marcell Jacobs, quando vederlo in diretta e in streaming

Marcell Jacobs è pronto a scendere in pista ai Mondiali indoor. Il velocista azzurro, campione olimpico dei 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, va a caccia di un'altra medaglia nei 60 metri ai Mondiali indoor di Belgrado.

Jacobs si presenta a questa rassegna anche con il titolo di Campione d'Europa in carica dopo il successo dello scorso anno a Torun. Quest'anno ha vinto 4 gare con il miglior tempo di 6.49 e ha subito una squalifica per falsa partenza proprio a Belgrado la scorsa settimana.

Oggi, sabato 19 marzo, la posta in gioco sarà decisamente più alta e sarà uno spettacolo per tutti gli amanti dell'atletica. Jacobs nella sua corsa verso il successo ha come maggiori avversari gli americani Christian Coleman, indicato da molti come il favorito della vigilia e Marvin Bracy.

Atletica, Mondiali indoor: quando scende in pista Marcell Jacobs

Il programma di Jacobs prevede le batterie, alle ore 10.45, la semifinale, alle ore 18.40 e la finale, alle ore 21.20.

Raisport, sul canale 58 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta gratuita e in chiaro la semifinale e la finale che saranno trasmessi anche su Raiplay.