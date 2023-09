Atletica, Diamond League oggi Bruxelles: orari e dove vederla in diretta tv

Ultima tappa della Diamond League, prima delle Finali di Eugene. Questa sera, venerdì 8 settembre, in Belgio, allo stadio Re Baldovino si disputa uno degli appuntamenti più attesi, il Memorial Van Damme.

Riflettori azzurri puntati su Filippo Tortu che torna in gara dopo la straordinaria prestazione che è valsa l'argento nella staffetta 4x100 a Budapest. Tra i rivali del velocista lombardo, nei 200, ci saranno il campione del mondo Zharnel Hughes e il campione olimpico di Tokyo 2020, Andre De Grasse.

Nei 400 ostacoli femminili Ayomide Folorunso, sesta a Budapest e reduce dal quarto posto a Xiamen, andrà a caccia della qualificazione per le finali di Eugene. Agguerrita la concorrenza, a cominciare dalla campionessa del mondo Femke Bol.

Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach saranno impegnate nel salto triplo. Sarà tutta da seguire la gara del salto con l'asta. Il campionissimo Armand Duplantis andrà a caccia del record del mondo. Anche Shericka Jackson nei 200 metri femminili proverà a battere il primato iridato che appartiene a Florence Griffith-Joyner.

Atletica, Diamond League Bruxelles:il calendario

Venerdì 8 settembre

19.15 Salto con l’asta maschile

19.22 Tiro del giavellotto femminile

19.50 Salto in alto femminile

20.04 400 metri femminile

20.13 1500 metri femminile

20.28 200 metri maschile

20.36 100 metri femminile

20.41 Salto triplo femminile

20.46 400 ostacoli femminile

20.56 2000 metri maschile

21.09 200 metri femminile

21.17 800 metri maschile

21.26 5000 metri femminile

21.53 400 metri maschile

L'ultima tappa della Diamond League 2023 oggi, venerdì 8 settembre, sarà trasmessa in chiaro dalle ore 20.10 su Rai 3 e per gli abbonati su Sky Sport Arena (dalle 20.00). Diretta streaming su Raiplay dalle ore 20.10, dalle 20.00 su Sky Go e Now.