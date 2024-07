Atletica Diamond League oggi Parigi 2024: gli orari e dove vederla in diretta tv

Oggi, sabato 6 luglio, ottava tappa della Diamond League 2024. A Parigi, in quella che sarà di fatto un'importante anteprima dei Giochi Olimpici, saranno impegnati alcuni degli atleti che si sono messi in mostra anche recentemente agli Europei di atletica di Roma 2024.

Gli azzurri più attesi sono Filippo Tortu, nei 200 metri, Lorenzo Simonelli, nei 110 ostacoli, Zaynab Dosso, nei 100 metri e Larissa Iapichino, nel salto in lungo.

Diamond League 2024, Parigi: gli orari e dove vederla in tv

La tappa a Parigi della Diamond League 2024 sarà trasmessa in chiaro, dalle ore 18, su Rai Sport HD e in streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati da Sky su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now