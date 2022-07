Mondiali atletica oggi 15 luglio: orari tv, italiani in gara, diretta

L'attesa è finita e oggi, venerdì 15 luglio, iniziano i Mondiali 2022 di atletica leggera. La prima giornata offrirà subito un menu stellare per gli appassionati e per i colori azzurri. Sarà Gianmarco Tamberi, oro nel sato in alto a Tokyo 2020, alle 19.10 ora italiana a regalarci le prime emozioni. Il campione olimpico di salto in alto andrà a caccia dei 2 metri e 30 e dovrà essere tra i migliori 12 per disputare la finale. Non è al meglio, a causa di un problema alla gamba di stacco, ma farà di tutto per disputare una grande prova. In gara ci sarà anche l'altro azzurro Marco Fassinotti.

Alle 20.45 scenderà in pista anche la 4x400 mista, mentre alle ore 21.05 Sara Fantini sarà impegnata nelle qualificazioni del lancio del martello. Alle 22.10 nella finale della marcia femminile ci saranno Nicole Colombi e Valentina Trapletti e a 00.10 di sabato 16 luglio nei 20 km della finale di marcia saranno impegnati Francesco Fortunato e Gianluca Picchiottino.

Alle 3.50 di sabato 16 luglio arriverà il momento più atteso di questo inizio di Mondiali con Marcell Jacobs che dovrà conquistare la qualificazione alla semifinale. Il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 negli ultimi giorni ha superato il problema al gluteo che ha condizionato la sua stagione ed è pronto a dare il massimo nel primo prestigiosissimo appuntamento della stagione outdoor. Nelle batterie di qualificazione dei 100 metri sarà impegnato anche Chitiru Ali.

Vanno a caccia della qualificazione anche Roberta Bruni e Elisa Molinarolo nel salto con l'asta femminile, Federica Del Buono, Gaia Sabbatini, Sintayehu Vissa nelle batterie dei 1500 femminile e Nick Ponzio e Leonardo Fabbri nel getto del peso maschile.

Mondiali atletica oggi 15 luglio: programma e orari

18.05: Lancio del martello (maschile): qualificazioni

19.10: Salto in alto (maschile): qualificazioni

20.45: 4×400 metri (mista): batterie

21.05: Lancio del martello (femminile): qualificazioni

21.30: 100 metri (maschile): turno preliminare

22.10: 20 km di marcia (femminile): finale

Sabato 16 luglio

00.10: 20 km di marcia (maschile): finale

02.05: Getto del peso (femminile): qualificazioni

02.15: 3000 metri siepi (maschile): batterie

02.20: Salto con l’asta (femminile): qualificazioni

03.00: Salto in lungo (maschile): qualificazioni

03.10: 1500 metri (femminile): batterie

03.50: 100 metri (maschile): batterie

03.55: Getto del peso (maschile): qualificazioni

04.50: 4×400 (mista): finale

Mondiali atletica, italiani in gara oggi 15 luglio: programma e orari

venerdì 15 luglio

19.10: Salto in alto (maschile), qualificazioni: Gianmarco Tamberi, Marco Fassinotti

20.45: 4×400 metri (mista), batterie: Italia

21.05: Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Sara Fantini

22.10: 20 km di marcia (femminile), finale: Nicole Colombi, Valentina Trapletti

sabato 16 luglio:

00.10: 20 km di marcia (maschile), finale: Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino

02.15: 3000 metri siepi (maschile), batterie: Ahmed Abdelwahed

02.20: Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

03.10: 1500 metri (femminile), batterie: Federica Del Buono, Gaia Sabbatini, Sintayehu Vissa

03.50: 100 metri (maschile), batterie: Marcell Jacobs, Chitiru Ali

03.55: Getto del peso (maschile), qualificazioni: Nick Ponzio, Leonardo Fabbri

04.50: 4×400 (mista), finale: eventuale Italia

Mondiali atletica 2022: dove seguirli in tv e in diretta

I mondiali di atletica leggera saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai e su Sky. Saranno inoltre in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now Tv.