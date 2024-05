Aurora Russo, 21 anni e un pass per le Olimpiadi: la lottatrice italiana a Parigi 2024

Aurora Russo, 21 anni, è la lottatrice che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Vent’anni dopo l’ultima apparizione della lotta femminile ai Giochi Olimpici, la torinese dell’Esercito ha deciso di ricominciare a scrivere la storia. Si riparte da lei, dalla sua giovanissima età, da un risultato a sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta!

Al Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica, ultima chance in assoluto per la qualificazione olimpica nella lotta, sabato è stata una giornata incredibile. Quando tutto sembrava perduto, quando Frank Chamizo e Abraham Conyedo erano ormai ufficialmente fuori dai Giochi, quando anche Emanuela Liuzzi si era dovuta arrendere nella finalissima, ecco l’outsider: Aurora Russo, classe 2003, atleta dell’Esercito cresciuta nel CUS Torino.

"Sono ancora senza parole – ha detto Russo sul sito FIJLKAM – mi sembra di star sognando ad occhi aperti, finalmente dopo tanti sacrifici il mio sogno è diventato realtà sono contentissima e super emozionata, non mi sembra vero!”

Aurora lotta nella categoria dei 57 kg, una delle più frequentate da campionesse, e nella giornata di venerdì aveva vinto il primo incontro ma perso il secondo. Ripescata, sabato non è più stato possibile fermarla.

Ha iniziato dal ripescaggio contro la kirghiza Zhumanazarov, sulla quale si è imposta 7-6, in un incontro molto difficile e che ha regalato spettacolo soprattutto negli ultimi 2 minuti. Aurora, sopra 7-0 e dopo aver sfiorato la schienata, ha subito la rimonta dell’avversaria riuscendo però a bloccarla un punto sotto.

Approdata così in finale per il bronzo contro l’uzbeka Sobirova, l’azzurra è riuscita a portarsi sul 3-2 quando mancavano 20 secondi alla fine. A 10 secondi, poi, ha infilato una tecnica da 4 punti assicurandosi la sfida spareggio olimpica.

Qui, ha incontrato l’ucraina Akobiia Hrushyna, pluricampionessa d’Europa, e Aurora ha dovuto tirare fuori tutto il suo carattere. Rimanendo sempre concentrata, ha subito le azioni dell’ucraina senza però farla mai dilagare. Questa, dal canto suo, ha lottato con molta aggressività, troppa, tanto che proprio con l’ultimo challenge chiamato dal coach Liuzzi, gli arbitri hanno riscontrato una terza irregolarità che ha squalificato Hrushyna.

Questo per la lotta femminile italiana è stato un grandissimo traguardo. Mancava dalle Olimpiadi da 20 anni, quando Diletta Gianpiccolo e Katarzyna Juszczak hanno partecipato ad Atene 2004. Ma adesso, finalmente, l’Italia è pronta a tornare con la giovane e sorprendente Aurora Russo. "Sicuramente questa è una grande responsabilità, ora è tempo di riposare un po’ e poi sicuramente i miei allenatori sapranno come prepararmi al meglio per riuscire ad ottenere una prestigiosa medaglia olimpica, io ho bisogno ancora di un po’ di tempo per realizzare quello che ho fatto…".

Chi è Aurora Russo – La torinese, classe 2003, è un astro nascente della lotta olimpica italiana. Vista la sua giovane età, le Olimpiadi sulle quali puntare avrebbero dovuto essere quelle di Los Angeles 2028. Ha partecipato ai Tornei di Baku e Istanbul per fare esperienza e invece, alla fine, è arrivata la qualificazione con 4 anni di anticipo.

Aurora ha vinto i Campionati Italiani Senior nella sua categoria di peso nel 2021, nel 2023 e nel 2024. È anche la prima lottatrice italiana a conquistare un titolo mondiale (tra tutte le classi d’età): nel 2023 si è infatti laureata campionessa iridata U20, anno in cui si è piazzata prima anche agli Europei U20 (ribadendo il titolo del 2022). Cresciuta nel CUS Torino, è adesso caporal maggiore dell’Esercito. È ormai un punto fisso della nazionale da diversi anni.

La lotta alle Olimpiadi di Parigi – La lotta alle Olimpiadi andrà in scena dal 5 all’11 agosto con le sue 18 categorie, 6 per ogni stile (greco romana, lotta libera maschile e lotta libera femminile. Aurora Russo, che gareggia nei 57 kg, si giocherà le sue carte nella giornata di giovedì 8 agosto.