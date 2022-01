Australian Open semifinale Medvedev- Tsitsipas: programma, orario tv, streaming

Venerdì 28 gennaio si annuncia come una giornata imperdibile per tutti gli appassionati di tennis. Alla Rod Laver Arena di Melbourne, nella prima semifinale dell’Australian Open, Matteo Berrettini affronta Rafael Nadal. L’incontro è in programma alle ore 4.30 del mattino (qui trovate dove seguirlo in tv).

L’altro posto nella finale in programma domenica 30 gennaio se lo contenderanno Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev in un incontro che si prevede altrettanto incerto e combattuto.

Entrambi i tennisti arrivano al match confortati dalle prestazioni dei quarti di finale. Tsitsipas ha disputato una grande partita contro Sinner, mentre Medvedev è riuscito a recuperare nel set decisivo il giovane Aliassime, ribaltando una situazione che si stava facendo difficile.

Australian Open, Tsitsipas- Medvedev: dove vederla in tv

L'incontro di semifinale dell’Australian Open tra Tsitsipas e Medvedev è in programma alla Rod Laver Arena di Melbourne al termine dell’altra semifinale tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal.