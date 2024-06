Baseball serie A, il New Rimini vola a Cagliari per l'ultimo turno della prima fase

Ultimo turno della prima fase del campionato di serie A di baseball. New Rimini, terza in classifica, vola a Cagliari dove affronterà la squadra che in classifica segue ad una vittoria di distanza i ragazzi di Dorian Castro. 9-8 il record dei riminesi, 8-10 quello degli isolani. C’è ancora in sospeso la gara che New Rimini deve recuperare a Ronchi dei Legionari, fissata dalla Fibs per sabato 6...