Marta Bassino è medaglia d'oro ai Mondiali di sci in SuperG: "Sono contenta di me stessa"

Un'altra giornata straordinaria ai mondiali di sci alpino. Oggi, mercoledì 8 febbraio, l'Italia ha conquistato un'altra medaglia d'oro. Marta Bassino ha vinto il SuperG iridato sulla Roc de Fer di Meribel, in una gara appassionante che ha regalato grandissimo spettacolo.

Mondiali sci: Marta Bassino è medaglia d'oro in SuperG

La sciata di Bassino, dopo una partenza tra le meno reattive, è stata un fantastico crescendo. Sfoderando tutta la sua classe la sciatrice piemontese è riuscita a essere davvero veloce e a fare la differenza nei tratti tecnici, soprattutto nel finale.

A una a una tutte le avversarie si sono dovute arrendere. L’argento è stato conquistato dall'americana Mikaela Shiffrin:"Her Majesty", la sciatrice più vincente della storia dello sci con 85 vittorie è stata la prima a congratularsi. Bronzo a pari-merito per la norvegese Lie e l'austrica Huetter.

"Sono stata veramente male nel vedere che sopra prendevo 4 decimi, mezzo secondo, poi da recuperare non è semplice. Sono un po' su di giri, un po' sto male, ma è tutto bellissimo. Questa ai Mondiali è la mia prima vittoria in SuperG, oggi ho solo pensato a sciare come so, avevo bene in testa il tracciato e il terreno, ho cercato di spingere in tutte le curve. Oggi è qualcosa di forte e di incredibile, sono contenta di me stessa e un po' meravigliata di essere riuscita a farlo così bene, è veramente una gioia, è il coronamento del lavoro e della costanza", ha detto Marta Bassino ai microfoni di Raisport.

Per l'Italia è la seconda medaglia d'oro di questi Mondiali di sci 2023 dopo quella conquistata da Federica Brignone nella combinata alpina.