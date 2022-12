Marta Bassino fenomenale: trionfa in gigante a Sestriere, Brignone quarta

La piemontese Marta Bassino ha vinto il gigante di coppa del mondo femminile a Sestriere davanti a Sara Hector, seconda (+0''11) e Petra Vlhova, terza . La cuneese, campionessa del mondo nello slalom parallelo a Cortina d'Ampezzo nel 2021, festeggia così la vittoria nella sua gara di casa, grazie a una prova in cui ha messo in mostra tutta la sua classe e la sua tenacia. Eccezionale il finale di gara dove ha letteralmente cambiato passo, in entrambe le manche, per guadagnare quei centesimi che sono stati decisivi per il successo.

I punti conquistati oggi, sabato 10 dicembre, si sommano a quelli del secondo posto nel gigante di Killington che ha inaugurato la stagione. Grazie agli strepitosi piazzamenti ottenuti sarà lei a presentarsi con il pettorale rosso al prossimo evento di gigante in Coppa del mondo.

Quarta posizione per Federica Brignone (+0''40). La valdostana, che vede sfumare il podio numero 50 in carriera per soli 26 centesimi, è comunque soddisfatta per aver ritrovato, dopo un inizio di stagione un po' in sordina, la sciata dei tempi migliori.Ottima gara anche per Asja Zenere che chiude in 11esima posizione, centrando i primi punti iridati in Coppa del mondo. Giornata da dimenticare per Sofia Goggia che non si è qualificata per la seconda manche.

Bassino guida la classifica del gigante con 180 punti, davanti a Sara Hector con 140 e Lara Gut con 136. Brignone sale in sesta posizione a 79 punti. Domani al Sestriere è in programma lo slalom speciale.