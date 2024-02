Bassino straordinaria, trionfa in discesa libera a Crans Montana: Brignone seconda

Giornata trionfale per lo sci alpino femminile a Crans Montana. Oggi, sabato 17 febbraio, Marta Bassino ha vinto la seconda discesa libera in programma in questo weekend sulle nevi elvetiche.

La piemontese, autrice di una prova perfetta, ha chiuso in 1'26"84, conquistando la sua settima vittoria in Coppa del mondo, la prima in discesa libera dopo sei in gigante, centrando finalmente quella ciliegina che nobilita una stagione in cui era mancato sinora un acuto degno del suo immenso talento.

L'Italia, orfana purtroppo di Sofia Goggia causa infortunio, centra una bellissima doppietta grazie a Federica Brignone, seconda, davanti alla padrona di casa Lara-Gut Beharami, leader di Coppa del mondo, oggi terza. Quinto posto per Laura Pirovano.

"Non mi aspettavo di poter vincere. Ho sempre saputo, però, di poter fare bene anche nella velocità, ci ho sempre lavorato e oggi ho fatto tutto nel modo giusto. Penso di aver fatto la differenza nel muro finale. Non è stato facile, ho cercato di stare tranquilla e di vedere tutto come parte di un processo: sono felicissima", ha detto Bassino, che ha vinto per distacco, con un secondo di vantaggio su Brignone e 1"11 su Gut, ai microfoni Rai.

Domani, domenica 17 febbraio, a Crans-Montana è in programma il SuperG. Le azzurre sognano un altro colpaccio.