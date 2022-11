Alvaro Bautista, un'altra impresa per la Ducati : è campione del mondo Superbike 2022

Alvaro Bautista è campione del mondo Superbike 2022. Il pilota spagnolo del team Ducati Aruba oggi, domenica 13 novembre, ha festeggiato il titolo iridato dopo il secondo posto sulla pista di Mandalika, che gli ha dato la certezza matematica del trionfo a un round dalla fine del campionato.

Dopo il quarto posto in Superpole Race, Bautista ha centrato la seconda posizione in gara 2, chiudendo alle spalle del suo rivale Razgatlioglu. A inizio gara si è subito formato un quartetto composto da Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli e Alvaro Bautista. Rea ha preso subito il comando della corsa ai danni del poleman Razgatlioglu, mentre nel corso del quarto giro Bautista dalla quarta posizione riesce a superare Locatelli e a portarsi virtualmente sul podio. Nel frattempo anche Bassani ha la meglio su Locatelli e si è accodato al terzetto di testa.

Al sesto passaggio Razgatlioglu è tornato in testa alla corsa e nel giro successivo Rea è stato superato anche da Bautista. Ha inizio così uno dei duelli più belli della stagione con Razgatlioglu e Bautista che danno vita ad una serie di sorpassi per il primo posto. Alla fine ad avere la meglio sarà Toprak Razgatlioglu, ma a Bautista basta il secondo posto per laurearsi Campione del Mondo 2022. Terzo gradino del podio per Jonathan Rea.

Un'altra giornata di festa per la Ducati, una settimana dopo il trionfo in MotoGp con Pecco Bagnaia.

Classifica piloti

I primi cinque piloti nel Mondiale: prossimo round in Australia (19-20 novembre)