Beach soccer: il Catania vince la Supercoppa italiana

Il Catania apre la stagione del Beach Soccer vincendo la Supercoppa italiana a Pescara contro il Pisa (4-5). Il primo trofeo della stagione va in Sicilia al termine di una gara ricca di sorpassi e controsorpassi, come nella migliore tradizione del beach soccer.

I colpi di Gori e del portoghese Be Martins sono stati decisivi negli ultimi 3’ di gara, il Pisa ha accarezzato il trofeo per gran parte del match grazie alle perle del “el talentin” Josep. Fenomenale anche il gol di Zurlo. Josep, Gori, Di Palma, Zurlo e Sanfilippo, sei delle nove reti sono colorate dell’azzurro Italia. Il club dell’elefantino conquista così il suo tredicesimo trofeo ed è sempre più la squadra più titolata d’Italia. Il Pisa ha ceduto il passo al Catania come nella finale della Coppa Italia del 2021 ma in entrambe le occasioni è andato molto vicino al bersaglio grosso.

Da oggi a domenica, sempre sulla suggestiva spiaggia di Pescara, parte la 18a edizione del Campionato Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti con le prime tre giornate della Poule Promozione. Nove squadre coinvolte, dodici partite in tutto, quattro al giorno. Oggi la prima sfida prende il via alle 14.45, l’ultima alle 18.30. Sabato e domenica s’inizia alle 10.30 con l’epilogo a partire rispettivamente dalle 18.30 e 17.15.