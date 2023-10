Beach Volley, Mondiali: l'Italia saluta il torneo agli ottavi

L'Italia saluta i Campionati del mondo di beach volley in corso a Tlaxcala, in Messico. Le quattro coppie rimaste in gara agli ottavi sono state infatti eliminate nelle partite giocate questa notte (ora italiana). I primi a scendere in campo sono stati Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che, dopo aver battuto gli argentini Nicolás e Tomas Capogrosso ai sedicesimi, sono stati sconfitti per 2 a 0 (21-19, 21-17) dai norvegesi e campioni in carica Anders Mol e Christian Sørum che potranno quindi continuare a difendere il titolo. Sempre nel tabellone maschile anche Alex Ranghieri e Adrian Carambula, arrivati agli ottavi grazie alla vittoria sui cinesi Likejiang Ha e Jiaxin Wu, hanno ceduto con lo stesso punteggio, 2 a 0, (21-14, 21-17) contro la coppia americana formata da Partain e Benesh.

L’altro match giocato alle 3 italiane, quello tra la coppia formata da Enrico Rossi e Daniele Lupo e quella dei cechi Ondrej Perusic e David Schaweiner ha visto questi ultimi uscire vincitori. La coppia della Repubblica Ceca si è imposta sugli atleti dell’Aeronautica Militare per 2 a 1 (21-15, 21-17).

Nel tabellone femminile, l’unica coppia azzurra rimasta in gara, quella formata da Marta Menegatti e Valentina Gottardi ha ceduto 2 a 1 (21-18, 15-21, 15-11) contro le australiane Mariafe Artacho Del Solar e Taliqua Clancy.

MASCHILE, quarti di finale: il programma

Partain/Banesh (USA)-Losiak/Bryl (Polonia) sab 14/10 ore 0.00

Mol/Sorum (Norvegia)-Perusic/Schweiner (Rep.Ceca) sab 14/10 ore 2.00

Boermans/De Groot (Olanda)-Ahman/Hellvig (Svezia) sab 14/10 ore 3.00

Pedro Solberg/Guto (Brasile)-Crabb Tr./Brunner (USA) sab 14/10 ore 4.00

FEMMINILE, quarti di finale: il programma

Hughes/Cheng (USA)-Taina/Victoria (Brasile) sab 14/10 ore 1.00

Artacho del Solar/Clancy (Australia)-Humana Paredes/Wilkerson (Canada) sab 14/10 ore 2.00

Huberli/Brunner (Svizzera)-Nuss/Kloth (USA) sab 14/10 ore 3.00

Ana Patricia/Duda (Brasile)-Stam/Schoon (Olanda) sab 14/10 ore 5.00