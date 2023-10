Bebe Vio oro nel fioretto, è campionessa del mondo: "Abbiamo vinto insieme"

Un oro magnifico. Il palazzetto pieno che le ha dato una spinta in più. Bebe Vio in finale ha battuto la cinese Xiao per 15 stoccate a 8 e oggi, sabato 7 ottobre, ha conquistato la medaglia nel fioretto individuale paralimpico, categoria B, al Pala Terni, esaurito e festante.

"Abbiamo vinto, insieme! Vedere il palazzetto di Terni pieno mi ha riempito il cuore e dato l'energia per portare a casa il Mondiale. Il quarto consecutivo. Grazie a tutti. Questa medaglia è vostra!", ha scritto su Instagram.

Una medaglia che rende ancora più ricco l'incredibile palmares della campionessa che ha conquistato in carriera due medaglie d'oro alle paralimpiadi, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020 nel fioretto individuale, un argento a Tokyo e un bronzo a Rio de Janeiro a squadre, cinque ori e due bronzi ai mondiali e cinque ori e un argento agli Europei.