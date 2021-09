US Open, Berrettini sfida Djokovic: dove vederla in diretta tv e in streaming

Matteo Berrettini sfiderà nuovamente Nokak Djokovic. I due si incontreranno per la terza volta in questa stagione. Il primo incontro fu sulla terra rossa del Roland Garros, ai quarti di finale. La seconda occasione fu la finale di Wimbledon. Il tennista romano lottò a lungo contro il numero 1 al mondo prima di concedergli la vittoria.

Novak Djokovic, sulla strada per centrare il Grande Slam e diventare il giocatore più titolato con 21 major, nei quarti di finale degli US OPEN, dovrà di nuovo vedersela con un Matteo Berrettini pronto a dare battaglia. I bookmakers credono nella vittoria di Djokovic, pagata a 1,13. La vittoria di Berrettini vale 6,25.

Us Open, Berrettini - Djokovic: tv e streaming

La sfida dei quarti di finale tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic è in programma mercoledì 8 settembre, in orario attualmente da definire. Il match, sarà trasmesso in diretta su Eurosport sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2.

Gli abbonati Sky hanno inclusi i due canali tv di Eurosport 1 e Eurosport 2 ai numeri 210 e 211 della piattaforma su satellite e fibra e in live streaming su Sky Go. Gli US Open sono, inoltre, inclusi negli abbonamenti a DAZN, su Discovery+ ed in diretta streaming su Eurosport Player.

La partita, inoltre, potrà essere acquistata sulla piattaforma LIVENow al prezzo di 2.99 euro.