Matteo Berrettini si ferma: salta i tornei di Montecarlo, Madrid e Roma

Matteo Berrettini è stato di parola. Il numero 1 del nostro tennis, numero 6 della classifica ATP, dopo l'operazione alla mano destra per un edema, aveva annunciato che avrebbe presto dato ai suoi fan nuovi aggiornamenti e così è stato.

Matteo Berrettini: i tornei saltati per l’operazione

Oggi, giovedì 7 aprile, il tennista romano ha dovuto rendere note a quali rinunce sarà obbligato per non forzare i tempi di recupero. I tantissimi tifosi, che gli hanno fatto sentire tutto il loro sostegno, non potranno vederlo in azione a Montecarlo, a Madrid e nella sua Roma.

Berrettini su Instagram spiega che ha deciso di concedersi il tempo necessario per raggiungere la forma migliore: "Seguendo i consigli dei medici il mio team ed io abbiamo deciso di non forzare i tempi di recupero. Sono quindi costretto a ritirarmi dai tornei di Montecarlo, Madrid e Roma, concedendomi il tempo necessario per raggiungere la forma migliore", dice Berrettini su Instagram. "Non partecipare, in particolare a Roma, è una decisione estremamente difficile ma quella giusta per poter tornare ai massimi livelli. Non vedo l'ora".

Nel mirino ci sono i due tornei del grande Slam: il Roland Garros (22 maggio-5 giugno) e Wimbledon (27 giugno-10 luglio), dove un anno fa fece innamorare tutti gli italiani raggiungendo una storica semifinale.