Biathlon, Coppa del Mondo: gli 11 azzurri convocati

Sarà la pista austriaca di Hochfilzen ad ospitare la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon.

Le gare sono in programma da venerdì 8 a domenica 10 dicembre e, per l’occasione, il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha confermato in blocco gli 11 azzurri (sei donne e cinque uomini) già presenti la settimana scorsa sulla neve di Östersund (Svezia) per l’opening del massimo circuito.

In campo femminile, dunque, spazio a Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi mentre in quello maschile riflettori puntati su Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer.

L’Italia è reduce da due podi conquistati nella località scandinava: il terzo posto del quartetto composto da Bionaz, Giacomel, Wierer e Vittozzi nella staffetta mista e il primo posto della stessa Vittozzi nell’individuale femminile.

PROGRAMMA

Venerdì 8 dicembre - Sprint maschile 10 km (ore 11.30) e sprint femminile 7.5 km (ore 14.25)

Sabato 9 dicembre - Inseguimento maschile 12.5 km (ore 12.15) e inseguimento femminile 10 km (ore 14.45)

Domenica 10 dicembre - Staffetta maschile 4x7.5 km (ore 11.30) e staffetta femminile 4x6 km (ore 14.15)