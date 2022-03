Biniam Girmay, chi è il primo ciclista africano che ha vinto una classica

Venerdì 24 settembre 2021, prova in lindea Under 23 ai mondiali di ciclismo in Belgio. Il nostro Filippo Baroncini con uno scatto guadagna quei secondi decisivi che lo incoronano campione del mondo. Alle sue spalle regola il gruppetto in volata Biniam Girmay, che conquista un argento preziosissimo, perché è la prima medaglia per l’Eritrea in un campionato del mondo e la prima per un africano nero in più di 100 anni di competizioni in bicicletta.

Ieri, domenica 27 marzo, il giovane talento eritreo, classe 2000, che si stava già rendendo protagonista di un ottimo inizio di stagione, ha colto il suo primo prestigioso successo da professionista con la maglia della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, trionfando alla Gand-Wevelgem, la prima classica del nord celebre per i muri di Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg. Al termine dei 249 km ricchi di insidie ha avuto la meglio in una volata a 4 con corridore del calibro di Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Dries Van Gestel (TotalEnergies), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

Per Girmay è la prima vittoria nel ProTour, un successo che permette all'Africa di conquistare una delle classiche più ambite di questo sport.

Biniam Girmay, chi è e il suo palmares

Biniam Girmay, nato ad Asmara il 2 aprile 2020, grazie alla sua prima vittoria di prestigio in carriera, la Gand-Wevelgem 2022, si è confermato come la più la grande speranza del ciclismo africano.

Tra i primi risultati importanti ottenuti nel suo recente passato c'è il secondo posto nella stagione 2020 al Trofeo Laigueglia alle spalle di Giulio Ciccone. La sua stagione non poteva iniziare meglio. A gennaio ha conquistato una corsa in Spagna ed è giunto 12° alla sua prima Milano-Sanremo.

I pronostici della vigilia non lo vedevano tra i favoriti per questa Gand-Wevelgem anche se il suo potenziale era noto. Ora punterà a riconfermarsi andando a caccia di altri risultati di prestigio nelle classiche del Nord prima di partecipare al primo grande giro della sua carriera. Infatti a maggio lo vedremo al Giro d’Italia: non vede l’ora di far bene anche nella corsa rosa, che sogna di vincere, proprio come la Parigi-Roubaix e il Tour de France. Per continuare a far impazzire la sua Eritrea, un paese che adora la bicicletta.