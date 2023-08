È morto Bray Wyatt, star del wrestling: colpito da un infarto a 36 anni

È morto a 36 anni il lottatore di wrestling Bray Wyatt, nome d'arte di Windham Rotunda, personaggio famoso della Wwe-World wrestling entertainment, di cui era stato campione nel 2017. A confermare la scomparsa di Wyatt è stato l'ex wrestler statunitense Paul Michael Levesque, noto nell'ambiente della lotta come Triple H. "Ho appena ricevuto una chiamata dal hall of famer della Wwe Mike Rotunda che ci ha informato della tragica notizia che il membro a vita della nostra famiglia Wwe Windham Rotunda, noto anche come Bray Wyatt, è morto improvvisamente nella giornata di oggi", ha scritto in un tweet. Ai fan Triple H ha quindi chiesto di rispettare la privacy della famiglia.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda - also known as Bray Wyatt - unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their… — Triple H (@TripleH) August 24, 2023

Bray Wyatt lascia due figlie avute dall'ex moglie Samantha Rotunda, e altri due bambini avuti dall'attuale compagna, Jojo Offerman. È stato poi il giornalista Sean Ross Sapp di Fightful.com ad aggiungere alcuni dettagli sulle cause della morte di Wyatt: "Mi è stato dato il permesso di rivelare che all'inizio di quest'anno Windham Rotunda (Bray Wyatt) ha contratto il covid e che questo gli aveva provocato un problema cardiaco". Nel tweet, Ross Sapp spiega che Wyatt aveva fatto progressi dopo essersi ammalato e sembrava riuscire a recuperare: "Purtroppo però oggi ha avuto un infarto ed è venuto a mancare".

Numerose le reazioni alla morte di Wyatt. La Wwe ha dichiarato in un comunicato: "La Wwe è rattristata nell'apprendere che Windham Rotunda, noto anche come Bray Wyatt, è morto giovedì 24 agosto, all'età di 36 anni". Anche l'attore Dwayne Douglas Johnson, noto anche con lo pseudonimo di The Rock, ha voluto spendere alcune parole sui social per ricordare il wrestler: "Ho il cuore spezzato dalla notizia della morte di Bray Wyatt. Ha sempre avuto un enorme rispetto e amore per lui e per la famiglia Rotunda - ha scritto -. Mi è piaciuta la sua presenza, i promo, i ring work e la connessione con l'universo Wwe. Personaggio davvero unico, interessante e raro, difficile da creare nel nostro folle mondo del wrestling professionistico".