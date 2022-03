Impresa Brignone: è la prima italiana a conquistare la Coppa di SuperG

Festa doveva essere e festa è stata. Federica Brignone a Lenzerheide ha vinto matematicamente la Coppa del Mondo di SuperG diventando la prima sciatrice italiana nella storia a conquistare la Coppa in questa specialità.

Questa annata diventa così ancora più straordinaria per la sciatrice valdostana che aveva conquistato due medaglie alle Olimpiadi di Pechino 2022, l’argento in gigante e il bronzo nella combinata.

Brignone, che con 19 vittorie è l’italiana che ha vinto più gare in Coppa del mondo, nel suo palmares vantava anche le coppe specialità in gigante (2020) e in combinata (2019, 2020) oltre alla vittoria della classifica generale (2020). Grazie alla coppa conquistata in Svizzera è diventata anche l’unica azzurra che può vantare tre “Coppette”.

Sci alpino: Brignone conquista la Coppa di SuperG

Oggi, sabato 5 marzo, Brignone ha chiuso il SuperG a Lenzerheide in nona posizione. Mentre scendeva sapeva già di aver vinto la coppa di SuperG per l’uscita dell’unica rivale ancora in corsa, Elena Curtoni, che è stata protagonista di un’ottima annata dove le azzurre hanno dominato la specialità in Coppa del Mondo.

Al traguardo una Brignone raggiante ha così commentato il successo: "Sono contentissima veramente. Finalmente riceverò la coppa sul podio! Mi dispiace per Elena, ha fatto una stagione stratosferica - ha detto dopo la sua prova -. Non ho fatto una bella gara, ho sbagliato molto facendo errori e frenate. Son partita bene ma mi son sentita scivolare e ho fatto un grosso errore dove è uscita Elena”, ha detto al traguardo.

Era visibilmente raggiante per il risultato ottenuto e per i primi complimenti ricevuti, quelli di Roger Federer: il vincitore di 20 Slam è stato il primo ad applaudirla.