Federica Brignone da urlo: è medaglia d'oro ai Mondiali nella combinata alpina

Inizia alla grande il Mondiale di sci alpino 2023. In Francia, a Meribel, oggi, lunedì 6 febbraio, Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nella combinata alpina.

Mondiali sci alpino: Super Federica Brignone, oro in combinata

Una prova meravigliosa quella della campionessa valdostana che in mattinata ha disputato un supergigante perfetto sulla velocissima “Roc de Fer” e si è portata in testa alla classifica. Nel pomeriggio ha messo la ciliegina sulla torta, trasformando la prima gara della rassegna iridata transalpina in un capolavoro azzurro. Scesa per prima, dato che in questa disciplina non si inverte l'ordine di partenza, proprio per avvantaggiare le slalomiste, Brignone ha disputato una grande gara anche in slalom, riuscendo anche a minimizzare quello che rischiava di essere un errore fatale con un balzo felino.

La sua polivalenza è stata premiata con la medaglia del metallo più prezioso: a una a una le avversarie non sono riuscite a impensierirla. Soltanto "Her Majesty" Mikaela Shiffrin stava riuscendo a insidiarla, ma nelle ultime porte è uscita, perdendo anche la chance sicura di una medaglia, almeno d'argento. Bellissimo il suo abbraccio con Brignone, un gesto di grande sportività, emblema dello sci e del vero sport.

Anche l'elvetica Wendy Holdener, slalomista tra le migliori in Coppa del mondo, si è piazzata seconda a 1 secondo e 62. La svizzera festeggia la sua medaglia d'argento, ma quella d'oro è per Federica Brignone che conquista la sua prima medaglia d'oro ai mondiali, la prima per l'Italia in combinata alpina. Dopo il successo nella Coppa del mondo generale nel 2020, le 3 medaglie olimpiche, 1 argento e 2 bronzi, Brignone vive un'altra giornata da leggenda dello sci. Per l'Italia i Mondiali di sci alpino 2023 non potevano iniziare in modo migliore. Terzo posto per l'austriaca Riccarda Haaser, alla sua prima medaglia mondiale.

"Non è la prima volta che mi vedete commossa. L'anno scorso stavo già piangendo nel gigante delle Olimpiadi. Solo che certo di non mostrarlo. Speravo di farsi vedere la slalomista che c'è in me e direi che ce l'ho fatta. Sono in fiducia anche in slalom e ho potuto attaccare da cima a fondo. Non mi chiederanno più nel tuo palmares manca una medaglia d'oro, ora ce l'ho fatta, sono soddisfatta. Iniziare il Mondiale così è top. Erano 3 edizioni dei Mondiali che non mi presentavo al 100%. Questa volta sono riuscita a fare quello che mi riesce quando sono al 100%", ha detto ai microfoni di RaiSport, felicissima per una grande impresa.