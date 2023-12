Leggendaria Brignone, doppietta in gigante a Tremblant nella bufera di neve: è l'italiana più vincente di sempre

Straordinaria Federica Brignone. Oggi, domenica 3 dicembre, la valdostana, che aveva vinto ieri il primo gigante a Tremblant, ha concesso il bis. La sua seconda manche è stata semplicemente pazzesca dato che è riuscita a rimontare dalla sesta posizione.

In mezzo alla nebbia e a una nevicata sempre più intensa è riuscita a sciare, dimostrando un incredibile coraggio, come se la visibilità fosse quella ottimale.

Per Brignone è il 23esimo successo in Coppa del mondo, una vittoria che le è valsa il sorpasso su Sofia Goggia nel primato di sciatrice azzurra più vincente di sempre.

Sul secondo gradino del podio è salita la campionessa elvetica Gut-Behrami, davanti a 'Her Majesty' Mikaela Shiffrin. Quarto posto per la slovacca Petra Vlhova, che ha chiuso davanti alla svedese Sara Hector, quinta, alla canadese Valerie Grenier, sesta e alla neozelandese Alice Robinson, settima.

Marta Bassino, ottava e Sofia Goggia, nona chiudono in top-ten un'ottima giornata per i colori azzurri. Federica Brignone è sempre più leggenda. Ieri era diventata la sciatrice più "anziana", a 33 anni, a vincere in gigante. La gara di oggi resterà per sempre tra le sue vittorie più belle.