Grandissima Federica Brignone: spettacolare vittoria in gigante ad Are

Federica Brignone vince il gigante di Are. La campionessa valdostana, al 26simo successo in carriera, dopo la spettacolare vittoria della scorsa settimana in Norvegia, nel SuperG nella nebbia di Kvitfjell, si conferma protagonista anche ad Are, in Svezia.

Seconda posizione per la svedese Sara Hector, che vede infrangersi il sogno di trionfare in casa, terza posizione per la leader della classifica generale e della classifica di gigante, la svizzera Lara Gut-Behrami.

Sci, gigante Are: grande vittoria di Federica Brignone

Brignone, grazie alla vittoria odierna, ha ancora la possibilità di vincere la Coppetta di gigante nelle Finali in Austria, a Saalbach-Hinterglemm, dove dovrà recuperare però 95 punti di svantaggio.

L'azzurra ha realizzato il miglior tempo totale (2'11"02), recuperando con una straordinaria seconda manche lo svantaggio di 1" su Sara Hector. Quarto posto per Marta Bassino che ha accusato 1 secondo e 47 decimi da Brignone.

Domani, domenica 10 marzo, ad Are si disputa lo slalom. Ci sarà finalmente anche 'Her Majestyt' Mikeala Shiffrin, dopo l'infortunio di Cortina che l'ha tenuta fuori dalle gare da fine gennaio. Tra le azzurre sarà al cancelletto di partenza anche Federica Brignone, eccezionalmente al via anche tra i pali snodati. Sarà lei la sorpresa di giornata?