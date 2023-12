Brignone, successo gigante a Mont-Tremblant: 22 vittorie in Coppa del mondo

Federica Brignone ha vinto il primo gigante a Mont Tremblant. Oggi, sabato 2 dicembre, la valdostana ha conquistato in Canada la sua 22esima vittoria in Coppa del mondo e la nona in questa specialità.

Brignone, che aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima manche, anche su una neve più molle ha fatto meglio di Petra Vhlova, seconda e Mikaela Shiffrin, terza, che resta in testa alla classifica generale di Coppa del mondo femminile con 66 punti sulla slovacca.

Il primo gigante sulle nevi canadesi ha visto anche le prove positive di Marta Bassino, sesta e Sofia Goggia, settima. Domani, domenica 3 dicembre, si disputerà il secondo gigante femminile a Mont-Tremblant. Le azzurre, Brignone in primis, proveranno a concedere il bis.