Calendario Ciclismo World Tour 2024: le date

Sarà un 2024 da non perdere per gli amanti del ciclismo. Le prime corse del World Tour saranno a gennaio, mentre la conclusione della stagione sarà in Cina. il 2 marzo le Strade Bianche, dal 4 al 10 marzo la Tirreno-Adriatico. La Classicissima di Primavera, la Milano-Sanremo, è in programma sabato 16 marzo, il 7 aprile si disputa la Parigi-Roubaix, il 21 aprile la Liegi-Bastogne-Liegi.

Il Giro d'Italia offrirà tre settimane da non perdere, inizierà il 4 e si concluderà il 26 maggio. Dal 29 giugno al 21 luglio si correrà un'imperdibile edizione del Tour de France 2024 che partirà dall'Italia. La Firenze-Rimini aprirà la Grande Boucle, omaggiando Bartali e Nencini, poi la seconda tappa, da Cesenatico a Bologna, con dedica a Marco Pantani e la Piacenza-Torino, un omaggio a Fausto Coppi, proprio come il via della quarta tappa, da Pinerolo per arrivare in Francia, a Vaillores.

Le Olimpiadi a Parigi, oltre a portare il finale della corsa francese in Costa Azzurra, a Nizza, hanno causato una parziale ridefinizione delle corse in programma tra fine luglio e inizio agosto. Il 10 agosto si correrà la Classica di San Sebastian, mentre La Vuelta di Spagna si disputerà dal 17 agosto all'8 settembre.

Il Giro di Lombardia, la classica più prestigiosa del finale di stagione, si correrà il 12 ottobre. Il World Tour si concluderà poi in Cina.

Ciclismo, World Tour 2024: il calendario