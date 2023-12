Calendario Europei Nuoto vasca corta Otopeni 2023: il programma e dove vederli in tv

Una sei giorni da non perdere per gli appassionati di nuoto. Da martedì 5 dicembre a domenica 10 dicembre a Otopeni, in Romania, sono in programma gli Europei in vasca corta. L'Italia punterà soprattutto su Tomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti, Alessandro Miressi e Benedetta Pilato.

Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano sempre di più e ogni atleta ha i suoi programmi e i suoi obiettivi. Per questo l'Italia dovrà fare a meno, in questa occasione, del suo capitano Gregorio Paltrinieri che parteciperà, invece, all'ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo in Portogallo. Il carpigiano, alle prossime Olimpiadi, le quarte della sua carriera a soli 29 anni, sarà impegnato sia in piscina che in acque libere.

A Otopeni vedremo Ceccon soltanto nei misti e nelle staffette e non nelle gare di dorso e stile libero.

Calendario Europei nuoto vasca corto Otopeni 2023

Martedì 5 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 400m misti donne

Batterie 400m stile libero uomini

Batterie 50m stile libero donne

Batterie 50m dorso uomini

Batterie 100m rana donne

Batterie 100m farfalla uomini

Batterie staffetta 4x50m stile libero donne

Batterie staffetta 4x50m stile libero uomini

Batterie 800m stile libero donne

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 400m misti donne

Finale 400m stile libero uomini

Semifinali 50m stile libero donne

Semifinali 50m dorso uomini

Semifinali 100m rana donne

Semifinali 100m farfalla uomini

Finale staffetta 4x50m stile libero donne

Finale staffetta 4x50m stile libero uomini

Mercoledì 6 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 200m dorso donne

Batterie 50m stile libero uomini

Batterie 200m farfalla donne

Batterie 100m dorso uomini

Batterie 100m misti donne

Batterie staffetta 4x50m misti uomini

Batterie 1500m stile libero uomini

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 50m stile libero donne

Finale 50m dorso uomini

Finale 100m rana donne

Semifinali 50m stile libero uomini

Semifinali 200m farfalla donne

Finale 100m farfalla uomini

Finale 800m stile libero donne

Semifinali 100m rana uomini

Semifinali 200m dorso donne

Semifinali 100m misti donne

Finale staffetta 4x50m misti uomini

Giovedì 7 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 100m stile libero donne

Batterie 200m misti uomini

Batterie 200m rana donne

Batterie 100m dorso uomini

Batterie 50m dorso donne

Batterie 200m farfalla uomini

Batterie staffetta 4x50m mista donne

Batterie 1500m stile libero donne

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 200m dorso donne

Finale 50m stile libero uomini

Finale 200m farfalla donne

Semifinali 200m misti uomini

Semifinali 100m stile libero donne

Semifinali 100m dorso uomini

Finale 100m misti donne

Finale 1500m stile libero uomini

Semifinali 200m rana donne

Semifinali 200m farfalla uomini

Semifinali 50m dorso donne

Finale 100m rana uomini

Finale staffetta 4x50m mista donne

Venerdì 8 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 100m dorso donne

Batterie 200m stile libero uomini

Batterie 100m farfalla donne

Batterie 200m rana uomini

Batterie 200m misti donne

Batterie 50m farfalla uomini

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 200m misti uomini

Finale 100m stile libero donne

Finale 100m dorso uomini

Semifinali 100m dorso donne

Semifinali 200m stile libero uomini

Semifinali 100m farfalla donne

Finale 200m rana donne

Finale 200m farfalla uomini

Finale 50m dorso donne

Semifinali 200m rana uomini

Semifinali 200m misti donne

Semifinali 50m farfalla uomini

Finale 1500m stile libero donne

Sabato 9 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 50m rana uomini

Batterie 200m stile libero donne

Batterie 200m dorso uomini

Batterie 50m rana donne

Batterie 100m stile libero uomini

Batterie 100m misti uomini

Batterie 50m farfalla donne

Batterie staffetta mista 4x50m stile libero

Batterie 800m stile libero uomini

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 100m dorso donne

Finale 200m stile libero uomini

Finale 100m farfalla donne

Finale 200m rana uomini

Semifinali 200m stile libero donne

Finale 200m misti donne

Finale 50m farfalla uomini

Semifinali 100m misti uomini

Semifinali 50m rana donne

Semifinali 50m rana uomini

Semifinali100m stile libero uomini

Semifinali 50m farfalla donne

Semifinali 200m dorso uomini

Finale staffetta mista 4x50m stile libero

Domenica 10 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 400m misti uomini

Batterie 400m stile libero donne

Batterie staffetta mista 4x50m misti

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 100m misti uomini

Finale 50m rana uomini

Finale 200m stile libero donne

Finale 200m dorso uomini

Finale 400m stile libero donne

Finale 400m misti uomini

Finale 50m rana donne

Finale 100m stile libero uomini

Finale 50m farfalla donne

Finale 800m stile libero uomini

Finale staffetta mista 4x50m misti

Europei nuoto vasca corto Otopeni 2023: dove vederli in tv

Gli Europei di nuoto 2023 a Otopeni, in Romania, saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Raiplay.