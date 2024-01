Abraham Conyedo e Aurora Russo dominano i Campionati Assoluti di Lotta 2024

Abraham Conyedo e Aurora Russo si sono laureati campioni italiani nella lotta libera maschile e femminile, mentre nella greco romana spicca il nome di Mirco Minguzzi fra gli atleti che si sono aggiudicati il titolo nazionale. È stato un fine settimana ricco di emozioni per la lotta italiana quello andato in scena al PalaFijlkam di Ostia, dove si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di lotta 2024.

Ieri, domenica 28, il colosso della nazionale italiana Abraham Conyedo, bronzo olimpico a Tokyo 2020, ha conquistato un’altra medaglia d’oro nei 125 kg. La categoria dei pesi massimi, nuova rispetto a Tokyo, è quella in cui si sta cimentando Conyedo e nella quale cercherà la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Il giorno precedente, sabato 27 gennaio, anche Aurora Russo, prima campionessa del mondo della storia azzurra (U20), e Mirco Minguzzi, pilastro della lotta greco-romana, si sono confermati campioni italiani assoluti.

Tra greco romana, libera e femminile, erano presenti oltre 300 lottatori e lottatrici che hanno combattuto per il titolo nazionale, ma soltanto in 30 sono riusciti a conquistarlo. Tra conferme e sorprese, le sfide del PalaFijlkam hanno regalato davvero tante emozioni per il pubblico presente sugli spalti.

Per tutti i risultati completi, visita il sito Fijlkam: Risultati Lotta Libera 2024, Risultati Lotta Greco Romana e Femminile 2024