Campionati italiani ciclismo 2023, Ganna difende il titolo: dove vederla

Oggi, giovedì 22 giugno, in Trentino, a Sarche, iniziano i Campionati italiani 2023 di ciclismo su strada. In programma la prova a cronometro della categoria uomini elite che partirà alle ore 12.

Favorito il campione in carica, Filippo Ganna, che partirà per ultimo tra i 22 corridori che affronteranno un tracciato di 25,7 km.

Non sarà possibile seguire la prova in diretta, ma gli appassionati potranno vederla in differita in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 15:50 alle 16:30 e in differita streaming su Rai Play dalle ore 15:50 alle ore 16:30.