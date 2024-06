Campionati Italiani di Judo: agli Assoluti successo per Carabinieri e Fiamme Gialle

Il Palazzo del Turismo di Jesolo ha ospitato l'8 e 9 giugno i Campionati Italiani Assoluti e U15 di judo, regalando due giornate di intense competizioni e notevoli prestazioni. I gruppi sportivi militari dei Carabinieri e delle Fiamme Gialle hanno dominato l’evento dedicato ai senior, rispettivamente nel settore femminile e in quello maschile.

Gli Assoluti

Hanno partecipato a questa giornata di finali, sabato 8, oltre 200 atleti suddivisi nelle varie categorie di peso, pronti a dare tutto per far salire la propria squadra sul podio nazionale.

Il Centro Sportivo Carabinieri ha conquistato la classifica femminile degli Assoluti grazie a 6 podi, tra cui l'oro di Linda Politi nella categoria dei 78 kg, che ha contribuito significativamente al successo della squadra.

Il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle ha invece dominato la competizione maschile. Le vittorie di Francesco Sampino (60 kg), Gabriele Sulli (73 kg) e Tiziano Falcone (90 kg), unite a un argento e un bronzo, hanno permesso alle Fiamme Gialle di imporsi su tutti gli avversari.

Sul podio femminile, oltre alle atlete dei Carabinieri, sono salite le rappresentanti della siciliana Judo Virtus e dell’Akiyama Settimo Torinese. Per quanto riguarda gli uomini, le Fiamme Gialle hanno condiviso il podio con l’Akiyama Settimo Torinese e le Fiamme Oro.

La presenza degli atleti olimpici

La presenza di numerosi atleti già qualificati per le Olimpiadi di Parigi ha aggiunto ulteriore prestigio all’evento. Andrea Regis, consigliere federale in quota atleti, ha commentato: “Abbiamo notato con piacere molti atleti qualificati per le Olimpiadi sugli

spalti, ed è stato naturale presentarli prima delle finali. Il loro sostegno ai compagni di squadra è stato entusiasta e coinvolgente”.

Gli Under 15

La giornata di domenica 9 ha visto protagonisti i giovani judoka della categoria U15. L’Harmony Club ha conquistato il primo posto tra le società maschili, mentre la Judo Virtus ha primeggiato tra le società femminili. Il Kumiai e il Mandraccio Roma hanno ottenuto l’argento e il bronzo tra i ragazzi, mentre l’Akiyama Settimo Torinese e il Kumiai Druento si sono posizionate rispettivamente al secondo e terzo posto tra le ragazze.