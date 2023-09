Canoa, Coppa del Mondo: trionfa l'azzurro Ivaldi

Al Segre Olympic Park di La Seu d’Urgell (Spagna) è arrivato il primo podio per la Nazionale di canoa slalom, impegnata nella penultima tappa della Coppa del Mondo. Raffaello Ivaldi è riuscito a domare con successo le rapide iberiche, conquistando il primo posto nel C1 maschile. Il canoista veneto ha staccato il pass per la finale a dieci mettendo a referto il secondo miglior tempo nella semifinale (95.29 con zero penalità).

Nell’ultimo atto, poi, l’azzurro è riuscito a confermarsi su un livello eccellente, archiviando la sua prova con il crono di 96.52 (zero penalità). Dietro di lui si sono piazzati lo sloveno Luka Bozic (secondo con 97.53 e due penalità) e lo slovacco Marko Mirgorodsky (terzo con 97.63 e zero penalità).

Il primo podio della stagione sul massimo circuito è giunto nel momento più importante per Ivaldi, che ha intenzione di confermarsi tra i protagonisti anche nei prossimi due delicati appuntamenti: i Mondiali di qualificazione olimpica a Londra (19-24 settembre) e il Test Event olimpico a Vaires-sur-Marne (5-8 ottobre).

Nella competizione femminile buona performance per Marta Bertoncelli, che si è classificata al sesto posto (111.66 con due penalità). I tre gradini del podio, infine, se li sono spartiti l’australiana Jessica Fox (107.09 con quattro penalità), la tedesca Andrea Herzog (107.17 con zero penalità) e la britannica Kimberley Woods (109.02 con due penalità).