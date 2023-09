La Nazionale di canoa slalom si prepara per volare a Lee Valley, Londra, dove nei prossimi giorni, precisamente da martedì 19 a domenica 24 settembre, si disputa l’edizione 2023 dei Mondiali. Si tratta di un evento fondamentale anche in ottica Olimpiade: si qualificheranno a Parigi 2024, infatti, i migliori 15 nel K1 e i migliori 12 nel C1 per genere.

I risultati della Coppa del Mondo

A La Seu d’Urgell (Spagna), sede della penultima tappa della Coppa del Mondo, l'azzurra Stefanie Horn è riuscita ad agguantare il terzo posto nel K1 femminile. Nella finale a dieci, poi, ha messo a referto il crono di 100.23 (zero penalità), finendo dietro soltanto alla slovacca Eliska Mintalova (prima con 99.36 e zero penalità) e all’australiana Jessica Fox (seconda con 99.42 e due penalità). In terra iberica per Horn è arrivato il quarto podio della stagione sul massimo circuito, il secondo in questa specialità dopo la piazza d'onore conquistata nel debutto stagionale ad Augsburg (Germania).

Nel maschile, invece, soltanto settimo posto per Giovanni De Gennaro (93.77 con due penalità). Successo finale per lo sloveno Peter Kauzer (89.36 con zero penalità), finito davanti al britannico Joseph Clarke (secondo con 90.44 e due penalità) e al ceco Vit Prindis (terzo con 90.90 e due penalità).

Canoa, Mondiali 2023: i convocati dell'Italia

Kayak maschile: Giovanni De Gennaro (foto ICF), Marcello Beda, Xabier Ferrazzi.

Kayak femminile: Stefanie Horn, Chiara Sabattini, Marta Bertoncelli.

Canadese maschile: Roberto Colazingari, Paolo Ceccon, Raffaello Ivaldi.

Canadese femminile: Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Elena Micozzi.

Extreme slalom maschile: Leonardo Proietti, Giovanni De Gennaro.

Extreme slalom femminile: Stefanie Horn, Chiara Sabattini.