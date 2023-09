Canoa, Mondiali: le medaglie e i pass olimpici conquistati dall'Italia

Primo squillo per la Nazionale di canoa slalom ai Mondiali di Londra. Nel canale olimpico di Lee Valley, infatti, è arrivata una storica medaglia di bronzo nel C1 per Paolo Ceccon, che ha anche conquistato la carta per i Giochi Estivi di Parigi 2024. Straordinaria prestazione da parte dell'azzurro, che ha archiviato la semifinale al decimo posto (101.22 con due penalità) garantendosi il meritato accesso all'ultimo atto e soprattutto una delle dodici quote a cinque cerchi a disposizione per genere.

In finale, poi, non si è placato il buon momento del veneto che, sceso per primo nel campo di regata, ha chiuso in 98.90 (zero penalità) alle spalle dello sloveno Benjamin Savsek (primo con 97.40 e zero penalità) e del transalpino Nicolas Gestin (secondo con 98.58 e zero penalità).

Tra le donne, inoltre, da registrare anche la carta olimpica per Marta Bertoncelli, che ha terminato la semifinale in 12ª piazza (116.85 con zero penalità). La ferrarese, che ha già fatto parte dell’Italia Team nella spedizione giapponese di Tokyo 2020, non è riuscita a chiudere il cerchio ottenendo l'ingresso nella finale a dieci, svanita per appena due posizioni.

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024

- Tiro a volo (7 carte olimpiche: 2 d Trap, 2 u Trap, 2 d Skeet, 1 u Skeet)

- Ginnastica ritmica (7 carta olimpiche: 2 d Concorso Generale Individuale, 5 d Concorso Generale a squadre)

- Tiro a segno (1 carta olimpica: 1 u Carabina 10 m)

- Pentathlon moderno (3 pass individuali: Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan)

- Tuffi (4 carte olimpiche: 2 d Trampolino e Trampolino sincro, 2 u Trampolino)

- Pugilato (4 pass individuali: Salvatore Cavallaro – 80 kg, Giordana Sorrentino – 50 kg, Irma Testa – 57 kg, Aziz Abbes Mouhiidine - 92 kg)

- Tiro con l’arco (1 carta olimpica: 1 d individuale)

- Surf (1 pass individuale: Leonardo Fioravanti)

- Nuoto (4 carte olimpiche: 4x100 sl u)

- Arrampicata sportiva (1 pass individuale: Matteo Zurloni – Speed)

- Vela (8 carte olimpiche per 7 equipaggi: 1 Nacra 17 u/d, 1 iQFOiL d, 1 iQFOiL u, 1 Kite d, 1 Kite u, 1 ILCA 6 d, 1 ILCA 7 u)

- Atletica (1 pass individuale: Gianmarco Tamberi – Salto in alto)

- Canoa (2 carte olimpiche nella velocità: C2 500, 2 carte olimpiche nello slalom: C1 d, C1 u)

- Canottaggio (13 carte olimpiche: Doppio PL u, Quattro di coppia u, Doppio u, Due senza u, Doppio d, Riserva Quattro di coppia u)

- Sport equestri (4 carte olimpiche nel completo a squadre: 3 titolari più 1 riserva)