Canottaggio, ecco gli Azzurri che volano ai Giochi olimpici

L’Italia Team batte tre colpi alla Final Olympic Qualification Regatta di canottaggio a Lucerna, in Svizzera. Nelle acque del Rotsee, infatti, il quattro senza maschile, l’otto femminile e l’otto maschile azzurri si sono garantiti il pass per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024.

Il quartetto composto da Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl dopo essersi aggiudicato in scioltezza la propria batteria, ha vinto la finale con il tempo di 6:00.24, dettando l’andatura sin dai primi metri e mettendosi alle spalle sia la Svizzera (+2.42) sia la Germania (+4.30).

Successo mai in discussione anche per Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca ed Emanuele Capponi (timoniere) nell’otto femminile che, per la prima volta nella storia, sarà ai nastri di partenza di un’Olimpiade. L’imbarcazione tricolore ha chiuso la gara con il crono complessivo di 6:23.67, riuscendo a precedere sia la Danimarca (+4.79) sia la Cina (+4.98).

In chiusura di giornata, infine, c’è stata gloria anche per Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale ed Alessandra Faella (timoniere) nell’otto maschile, riuscito per un solo centesimo a timbrare il biglietto per la capitale francese. Vittoria agli Stati Uniti in 5:35.97, con l’Italia (+3.55) che, dopo un’imponente rimonta negli ultimi 500 metri, ha beffato al fotofinish il Canada (+3.56). (agc)

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 sono attualmente 285 (146 uomini, 139 donne) in 27 discipline.