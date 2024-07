Atletica, risultato di alto livello per Carlotta Fedriga: quinta agli assoluti sui 100 metri

Proseguono i risultati di alto livello per la velocista Carlotta Fedriga. Sabato e Domenica a La Spezia si sono disputati i campionati italiani Assoluti. Ottima la prestazione della forlivese in forza dell'Edera Atletica e allenata dalla mamma Giuliana Spada, che nei 100 metri ha ottenuto il quinto posto con il tempo di 11”56. In precedenza, in batteria, aveva già fatto molto...