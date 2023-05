Cavendish tra le lacrime annuncia il ritiro: "A fine anno smetto"

Sono gli ultimi sprint per Mark Cavendish, poi anche per Cannonball arriverà il momento del ritiro. A confermarlo oggi, lunedì 22 maggio, durante il secondo giorno di riposo del Giro d'Italia è stato lo stesso sprinter britannico. Tra le lacrime Mark, in conferenza stampa, ha detto: "Questo è il momento giusto per dirlo, ho vissuto un sogno".

In carriera il 38enne, primatista di vittorie in attività con 161 successi, ha vinto la Sanremo 2009, il Mondiale 2011 e 53 tappe dei grandi giri, 34 al Tour, 16 al Giro e 3 alla Vuelta. In pista 3 mondiali nell'Americana e l'argento nell'Omnium, alle spalle di Elia Viviani.

In questa giornata in cui il corridore dell'Astana ha annunciato il suo ritiro era presente anche la sua famiglia, la moglie Peta Todd e i 4 figli, Delilah, Casper, Frey e Astrid. Cavendish si è sbilanciato anche sul suo futuro: "Il ciclismo è stato la mia vita per più di 25 anni e anche in futuro non mi vedo troppo lontano da questo sport”.