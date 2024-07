Mark Cavendish nella leggenda del Tour de France: 35 vittorie, batte Eddy Merckx

Mark Cavendish ce l'ha fatta, ha conquistato la sua 35esima vittoria al Tour de France e ora ha vinto alla Grande Boucle una tappa in più del Cannibale Eddy Merckx che in carriera ha conquistato 34 successi.

Oggi, mercoledì 3 luglio, il velocista dell'Astana ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2024, la Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas di 177,4 km e ha avuto la meglio su Philipsen e Kristoff.

Tadej Pogacar conserva la maglia gialla con 45" di vantaggio su Remco Evenepoel e 50" su Jonas Vingegaard. Giulio Ciccone è nono a 3'20".

"Non ci credo, sono incredulo, è qualcosa di unico. L'Astana ha fatto una grande scommessa su questa vittoria in questa giornata. Abbiamo fatto una scommessa per venire qui e vincere questa tappa, abbiamo dimostrato cos'è il Tour de France, abbiamo fatto quello che volevamo fare", ha detto Cavendish felicissimo, spiegando che era proprio questa la giornata sulla quale aveva puntato insieme alla squadra per raggiungere il suo grande obiettivo.

Mark Cavendish, soprannominato Cannonball, aveva vinto la sua prima tappa al Tour de France il 9 luglio 2008 a Chateauroux. Oggi è entrato ufficialmente nella leggenda del Tour.