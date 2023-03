Ceccarelli oro, Jacobs argento: doppietta dell'Italia nei 60 metri agli Europei indoor

Un'altra giornata storica per l'atletica italiana. Oggi, sabato 4 marzo, a Istanbul Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d'oro nei 60 metri agli Europei indoor. Il toscano ha tagliato il traguardo davanti a Marcell Jacobs per una straordinaria doppietta azzurra.

Il vincitore ha triofato con 6.48 dopo il 6.47 della semifinale, il campione olimpico secondo in 6.50. Per Ceccarelli è un'altra grande impresa dopo quella messa a segno ai campionati italiani, dove aveva battuto l'olimpionico per un centesimo. Segno che non si trattava di un exploit casuale ma il frutto di anni di allenamento e di una presisposizione sui 60 metri. Jacobs, proprio come fatto in quell'occasione, si è complimentato con il compagno di squadra, esprimendo, al di là del rammarico personale per non aver vinto, la sua soddisfazione per una vittoria azzurra.

Il velocista toscano, invece, continua a vivere il suo sogno con una soddisfazione mista a incredulità per questi trionfi che sono arrivati in rapida successione. Ai microfoni di Raisport ha voluto esprimere il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno fatto e faranno il tifo per lui.

In questo sabato di grandi soddisfazioni è arrivata anche la medaglia d'argento di Dariya Derkach nel triplo (14,20).