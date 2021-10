Champions, l'AN Brescia batte Barcellona e vola al Main Round

L’AN Brescia vince anche il match di ritorno contro il Barcelona 16-13 e vola al main round di LEN Champions League.

La squadra di Sandro Bovo, ieri senza Tesanovic a disposizione, mette in vasca un’ottima prova offensiva schiacciando per la maggior parte del tempo gli avversari.

Dopo un primo periodo scarno di occasioni, le due squadre si accendono dalla seconda parte in poi. Nell’AN Brescia è Luongo il miglior realizzatore insieme a Renzuto e Presciutti. Nella terza parte di gara l’AN Brescia prova una piccola fuga aumentando la velocità degli attacchi e la solidità difensiva.

Con due gol di vantaggio sul finire del match i leoni gestiscono il parziale andando in gol anche con i due giovani Tommaso Gianazza e Alessandro Balzarini.

Questo il commento di Bovo a fine gara: “Davanti abbiamo giocato davvero un’ottima partita. Ogni azione in avanti abbiamo prodotto qualcosa e forse dovevamo staccarli subito. Dietro qualcosa dobbiamo migliorare e l’elevato numero di gol può anche essere giustificato dall’arbitraggio. Ora ci aspetta un girone entusiasmante”.

Così Stefano Luongo: “Oggi in attacco abbiamo giocato benissimo ed è la nota positiva di questo match. Dietro un po’ meno, ma sappiamo dove dobbiamo lavorare. Bovo ci ha già indicato dove lavorare e ora entriamo in un girone affascinante. A noi servono queste partite per crescere e sono felice di giocare match di alto livello”.