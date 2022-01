Ciclismo calendario 2022: Giro d'Italia, Tour de France, classiche e Mondiale

Anche nel 2022 il ciclismo è pronto a regalare spettacolo a tutti gli appassionati. I big del pedale hanno già cerchiato i momenti cruciali della loro stagione e si preparano a dare il massimo in un calendario ricco di impegni e di prestigiosi traguardi.

Le prime corse della stagione sono in programma in Spagna. Si inizia il 23 gennaio con la Classica Comunitat Valenciana e si proseguirà il 26 e il 27 gennaio con il Trofeo Calvia e Trofeo Serra de Tramuntana. Giusto un paio antipasti, per scaldare le gambe, mentre sarà decisamente più serio l'impegno che si terrà dal 20 al 26 febbraio negli Emirati Arabi Uniti, l’UAE Tour, la prima corsa World Tour.

Grande attesa per le prime corse italiane: il Trofeo Laigueglia è in programma il 2 marzo, le Strade Bianche il 5 marzo, la Tirreno-Adriatico si svolgerà dal 7 al 13 marzo.

Queste corse, insieme alla Parigi-Nizza (6-13 marzo), saranno ideali per preparare la prima classica monumento della stagione. Sabato 19 marzo è in programma la Milano-Sanremo, la classica di primavera a cui seguiranno il Giro delle Fiandre (3 aprile), la Parigi-Roubaix (17 aprile) e la Liegi-Bastogne-Liegi (24 aprile).

Maggio, come da tradizione, sarà il mese del Giro d'Italia. La corsa rosa si disputerà dal 6 al 29 e la lotta per la maglia rosa si annuncia combattuta per un percorso pieno di arrivi in salita.

A luglio come sempre ci sarà il Tour de France (1-24 luglio). Poi la stagione dei grandi giri si concluderà con la Vuelta di Spagna (19 agosto - 11 settembre).

A agosto (14-21 agosto) sono in programma gli Europei in Germania, mentre a settembre (18-25 settembre), a Wollongong in Australia, si disputeranno i Mondiali su un tracciato che sulla carta parrebbe poter sorridere ai velocisti.

A ottobre saranno nuovamente di scena importanti corse nel nostro Paese. Il 1° ottobre è in programma il Giro dell’Emilia, il 2 ottobre il GP Beghelli, il 3 ottobre la Coppa Bernocchi, il 4 ottobre il Tre Valli Varesine, il 6 ottobre il Gran Piemonte che anticipa l'ultima classica monumento della stagione, il Giro di Lombardia, in programma l'8 ottobre.

L'autunno regalerà altre gare sulle strade italiane con la Coppa Agostoni (10 ottobre), il Giro del Veneto (12 ottobre), il Veneto Classic (16 ottobre). Una stagione da non perdere. Qui trovate il calendario completo.

Calendario Ciclismo 2022: date e programma