Calendario Ciclismo 2023, Classiche, Grandi Giri, Mondiali: le date

Anche nella stagione 2023 il ciclismo è pronto e regalerà spettacolo a tutti gli appassionati. I big della bicicletta hanno già cerchiato i momenti più importanti della loro stagione e daranno il massimo per cogliere prestigiose vittorie all’interno di un calendario ricco di importanti traguardi.

I Grandi Giri (Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta), le Classiche e i Mondiali saranno come ogni anno i momenti clou della stagione. Si inizierà a fare davvero sul serio a fine febbraio, quando dal 20 al 26 sarà in programma l'UAE Tour, il Giro degli Emirati Arabi. Mercoledì 1 marzo comincerà la stagione italiana con il Trofeo Laigueglia, a cui seguiranno le Strade Bianche, sabato 4 marzo e la Tirreno-Adriatico, dal 6 al 12 marzo, che sarà come sempre nella stessa settimana della Parigi-Nizza (5-12 marzo).

Arriverà poi la Milano-Sanremo: la classica di primavera si svolgerà sabato 18 marzo. Seguiranno le tradizionali classiche monumento: il giro delle Fiandre, domenica 2 aprile, la Parigi-Roubaix, domenica 9 aprile e la Liegi-Bastogne-Liegi, domenica 23 aprile. Domenica 16 aprile è in programma l'Amstel Gold Race.

Prima del Giro d'Italia, che si svolgerà dal 6 al 28 maggio, si correranno il Giro di Sicilia (11-14 aprile), il Tour of the Alps (17-21 aprile) e il Giro di Romandia (25-30 aprile). Il Giro del Delfinato (4-11 giugno), il Giro di Svizzera (12-18 giugno) e i campionati nazionali (22-25 giugno) precederanno il grande appuntamento con il Tour de France (1-23 luglio).

Sabato 29 luglio è in programma la Classica San Sebastian. La grande novità del 2023 saranno i Mondiali, che non saranno in Gran Bretagna e che non si svolgeranno a fine settembre, ma ad agosto, da sabato 5 a domenica 13. Dal 26 agosto al 17 settembre si correrà la Vuelta, mentre gli Europei si svolgeranno dal 20 al 24 settembre. Il Giro di Lombardia, la "classica delle foglie morte", sarà l'ultima classica monumento dell'anno.

Calendario Ciclismo 2023: date e programma