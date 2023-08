Ciclismo, i Mondiali nel calendario delle corse del mese di agosto: le date (Rai e Eurosport)

Agosto aprirà una seconda parte di stagione tutta da vivere. Questo mese si preannuncia particolarmente intenso per gli appassionati di ciclismo. Dopo un bellissimo Tour de France, che ha incoronato Jonas Vingegaard, vincitore per il secondo anno consecutivo, è già tempo di Mondiali e, l'ultimo sabato di agosto, segnerà l'inizio dell'ultimo Grande Giro dell'anno, la Vuelta di Spagna.

Ciclismo, i Mondiali di Glasgow

Quest'anno è in programma un'edizione speciale dei Mondiali di ciclismo. A Glasgow, da giovedì 3 a domenica 13 agosto, tutte le discipline del ciclismo si troveranno riunite per assegnare i propri titoli. Una nuova versione dei Mondiali, che vedrà in gara strada, pista, bmx, mountain bike, paraciclismo, per questo evento che si terrà ogni quattro anni, nell'anno pre-olimpico.

Tra le date da segnare in calendario ci sono domenica 6 agosto, quando si disputerà la prova in linea maschile e domenica 13 agosto, quando si terrà quella femminile. Le due cronometro iridate si dispueranno venerdì 11 agosto Tra le corse in programma in questo mese ci sono il Giro di Danimarca, la Vuelta Burgos, la Artic Race e la Classica di Amburgo.

Imperdibile la Vuelta di Spagna dove sarà battaglia tra Evenepoel, campione uscente, Vingegaard, vincitore del Tour e Roglic, vincitore del Giro e altri grandi corridori. Ci saranno anche due campioni azzurri, Ganna e Ciccone. Qui trovate le principali da seguire e dove saranno trasmesse sulla Rai o su Eurosport.

Ciclismo, agosto 2023: il calendario dirette (Rai e Eurosport)