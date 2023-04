Ciclismo, il calendario delle corse del mese di aprile: dove seguirle in tv e in streaming

Corse storiche e spettacolo assicurato. Il mese di aprile è uno dei preferiti dagli amanti del ciclismo. Dopo il giro delle Fiandre, di domenica 2 aprile, i corridori affronteranno altre due classiche-monumento, la Parigi-Roubaix (domenica 9 aprile) e la Liegi-Bastogne-Liegi (domenica 23 aprile), oltre ad altre classiche come la Freccia del Brabant (De Brabantse Pijl), la Amstel Gold Race, 16 aprile e la Freccia Vallone, 19 aprile.

Inizieranno, inoltre, la preparazione al primo grande giro della stagione, il Giro d'Italia, in programma da sabato 6 a domenica 28 maggio con alcune corse davvero interessanti, come il Giro di Sicilia (11-14 aprile), il Tour of the Alps (17-21 aprile) e il Giro di Romandia (25-30 aprile).

Grande attesa tra gli italiani per la sfida di Filippo Ganna alla Parigi-Roubaix. Il piemontese, dopo l'ottimo secondo posto alla Sanremo, vuole sfidare van der Poel e van Aert in una prova leggendaria come l'Inferno del Nord.

Pogacar, straordinario vincitore del Giro delle Fiandre 2023, punterà a ripetersi nella Liegi-Bastogne-Liegi. Il suo principale avversario sarà sicuramente Remco Evenepoel, in quello che si annuncia come un imperdibile duello.

Ciclismo, aprile 2023: il calendario