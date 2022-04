Ciclismo, il calendario delle corse del mese di aprile: dove seguirle in tv e in streaming

Aprile come sempre è un mese ricco di appuntamenti da non perdere per gli amanti del ciclismo. I corridori affronteranno tre delle cinque classiche monumento e inizieranno la preparazione al primo grande giro di stagione, il Giro d'Italia, in programma da domenica 6 maggio a domenica 29 maggio.

Domenica 3 aprile si disputerà il Giro delle Fiandre, la prima classica-monumento in programma. Domenica 17 aprile è in programma la Parigi-Roubaix mentre domenica 24 aprile ci sarà la Liegi-Bastone-Liegi.

Tra le corse più importanti ci sono anche la Amstel Gold Race, domenica 10 aprile e la Fraccia Vallone, mercoledì 20 aprile.

Sono molto attesi, sul fronte delle gare in preparazione della Corsa Rosa, il Giro di Sicilia che si disputerà dal 12 al 15 aprile e il Giro di Romandia in calendario da martedì 26 aprile a domenica 1 maggio.

Qui trovate il calendario con le corse in programma nel mese di aprile con indicato i canali dove saranno trasmesse. La Rai trasmetterà in streaming su Raisport, mentre Eurosport utilizzerà i servizi Eurosport Player e Discovery +.

Ciclismo, aprile 2022: il calendario