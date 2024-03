Ciclismo, calendario corse marzo 2024: date, tv, diretta, streaming

Arriva marzo e la stagione del ciclismo entra finalmente nel vivo. Dopo l'importante antipasto del Trofeo Laigueglia 2024, vinto in solitaria da Lenny Martinez, sabato 2 marzo sono in programma le Strade Bianche, la Classica del Nord più a Sud d'Europa.

Tadej Pogacar, il campione sloveno vincitore di due Tour de France, che quest'anno sarà per la prima volta al via del Giro d'Italia, farà il suo esordio stagionale proprio in questa suggestiva corsa, caratterizzata dallo sterrato. Domenica 3 marzo partirà la Parigi-Nizza, mentre lunedì 4 scatterà la Tirreno-Adriatico, le due corse a tappe di una settimana, che si concluderanno domenica 10 marzo, offrendo come sempre preziose indicazioni per il prosieguo di questa lunghissima annata, dove molti ambiscono ad essere al massimo della forma anche alle Olimpiadi.

Nel calendario degli eventi di ciclismo del mese di marzo spiccano anche una corsa storica come la Milano-Torino, mercoledì 13 marzo e la prima classica Monumento, la Milano-Sanremo, domenica 16 marzo, che riproporrà l'eterna sfida tra velocisti e finisseur, vedendo tra i protagonisti più attesi il campione del mondo Mathieu Van der Poel, Tadej Pogacar e il nostro Filippo Ganna che avrà l'ambizioso obiettivo di migliorare il secondo posto dello scorso anno.

In vista del Giro d'Italia 2024, Pogacar disputerà anche la Volta Catalunya, da lunedì 18 a domenica 24 marzo. Dal 19 al 23 marzo è in programma la Settimana Coppi & Bartali. Nelle ultime due settimane di marzo si correranno anche alcune classiche del nord come la Classic Brugge de Panne, mercoledì 20 marzo, l'E3 di Harelbeke, il "Piccolo Fiandre" venerdì 22, la Gand - Wevelgem, domenica 24. Domenica 31 marzo, a Pasqua, si disputerà il Giro delle Fiandre.

Ciclismo, marzo 2024: il calendario tv

Qui trovate le corse di ciclismo di marzo che saranno trasmesse in tv e su quali canali vederle.